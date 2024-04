Kicillof entregó escrituras y anunció nuevas obras de infraestructura en Tres Arroyos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este viernes inversiones por $978 millones para la realización de nuevas obras de infraestructura en el partido de Tres Arroyos.El anuncio fue en el marco de un acto en el Palacio Municipal en el que se entregaron 74 escrituras gratuitas y se firmó un convenio para sumar equipamiento en el Centro Regional de Estudios Superiores (CRESTA), junto al intendente Pablo Garate; los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y de Gobierno, Carlos Bianco; y el legislador Carlos “Cuto” Moreno.Kicillof destacó que “en este momento en el que el Gobierno nacional frena todas las obras, en la provincia de Buenos Aires seguimos impulsando la inversión pública: vamos a construir 120 cuadras de asfalto en Tres Arroyos”. “Como sucedió con las cloacas que se pusieron en funcionamiento hoy después de tanto tiempo de espera, no lo pueden hacer los vecinos y vecinas ahorrando lo que puedan a fin de mes: aunque lo quieran destruir, para esta obras está el Estado”.El nuevo financiamiento estará destinado a la pavimentación de 120 cuadras del casco urbano de la ciudad y de distintas localidades del distrito, en beneficio de 1.300 familias. Asimismo, las autoridades recorrieron la estación de bombeo de Orense, donde se inauguraron obras de desagües cloacal que, a partir de una inversión de $157 millones, mejoran las condiciones de vida de 4 mil vecinos y vecinas de la zona.En tanto, familias de los barrios N°14 de Copetonas y N°8 de San Francisco de Bellocq recibieron las escrituras gratuitas de sus viviendas, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. Al respecto, Mena sostuvo: “En la provincia de Buenos Aires estas escrituras concretan los sueños de miles de familias: todos apostamos a tener una provincia más justa e igualitaria”.“Ahora que por el precio de las prepagas el Gobierno nacional comprendió que el mercado no soluciona todos los problemas, esperamos que entiendan que esto sucede en muchas otras áreas”, expresó el Gobernador y añadió: “En la provincia, miles de familias bonaerenses no pueden pagar más de un millón de pesos por sus escrituras: trabajamos para que puedan acceder de manera gratuita porque la seguridad jurídica de los trabajadores también es un derecho”.A través del programa Puentes, se destinará un total de $30 millones a la compra de equipamiento tecnológico para un laboratorio y ámbitos educativos del Centro Regional de Estudios Superiores Tres Arroyos (CRESTA). Los mismos permitirán el armado del programa Software As A Future (SAAF) para contribuir al crecimiento de la industria local del software.“Estamos orgullosos de incorporar el municipio número 57 a la red del programa Puentes: es fundamental para profundizar los estudios de grado en el interior de la provincia”, sostuvo Bianco y añadió: “Mientras algunos quieren desfinanciar las universidades nacionales, el gobernador Kicillof sigue abriendo y equipando centros universitarios”.Durante la jornada, Kicillof puso en funcionamiento una nueva ambulancia de alta complejidad que fortalecerá la atención de pacientes en estado crítico en el municipio y entregó ocho sillas de ruedas para el servicio de guardia y clínica médica del Hospital Municipal Pirovano.“Es sumamente valioso para nosotros contar con un Gobernador que recorre cada pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires: para transformar la realidad de nuestros vecinos y vecinas, es necesario conocerlos y estar aquí en el territorio”, remarcó el intendente Garate.Además, se entregó una combi a la Escuela de Educación Especial N°502 para facilitar el traslado de 28 estudiantes, en tanto que también se otorgó a la institución un kit con huerta y biblioteca ambiental. Asimismo, el municipio recibió, por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, kits deportivos y materiales de entrenamiento para distintas escuelas, .Por último, Kicillof señaló que “aquellos que venían a privatizar, desregularon todo con el DNU 70/2023 y terminaron generando el efecto contrario: cada vez son más quienes no pueden pagar las cuotas y comienzan a utilizar la salud y la educación pública”. “Nosotros vamos a seguir reclamando por los fondos que nos quitaron ilegalmente porque sabemos que todo lo que falta se consigue de una sola manera: defendiendo los derechos de nuestro pueblo”, concluyó.Estuvieron presentes también en las actividades la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; las subsecretarias de Atención y Cuidados Integrales en Salud, Alexia Navarro, y de Políticas Sociales, Juliana Petreigne; sus pares de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y de Deportes, Leandro Lurati; y los directores del programa Puentes, Juan Brardinelli, y del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona.También participaron el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; la senadora provincial Ayelén Durán; el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz; la intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez; los dirigentes Gabriel Godoy y Roberto Fernández; la directora de la Escuela de Educación Especial N°502, Delia Botte; funcionarios y funcionarias locales.