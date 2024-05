La UTA y las cámaras empresarias no lograron un acuerdo salarial en la nueva audiencia

En vísperas del paro general de la CGT y de trasporte realizado por la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las Cámaras empresarias se reunieron este jueves pero no lograron un acuerdo salarial.''Nosotros escuchamos y escuchamos razones múltiples, pero ya esa etapa terminó, necesitamos cumplimientos. Los Empresarios pueden disponer de estrategias para cumplir y no cumplir, reducir costos, diagramas, servicios y los trabajadores deben sostener el sistema con su fuerza y sangre de trabajo'', manifestaron desde el sindicato a través de un comunicado.También afirmaron que ''los pactos se firman para cumplirse'' y que ''nuevamente los trabajadores nos encontramos ante la falta de certezas respecto de la conformación de nuestros salarios, una falta de certeza que ya ha impactado en nuestras vidas y familias''.Además, agregaron: ''Como si esto fuera poco, algunos empresarios hicieron público por los medios que no van a abonar el día de retención de tareas del día 11 de abril pasado, lo que es más que lamentable e ilegal. Las medidas de autodefensas sindicales no pueden ser olvidadas ni atacadas, de llevarse a cabo en los salarios de nuestros amparados, nos pondremos de pie por todas las vías legales nacionales e internacionales con el fin de restablecer la lesión de los derechos sindicales tan vulnerados''.De esta manera, las Cámaras empresarias solicitaron una nueva audiencia, que quedó designada para el próximo 10 de mayo a las 13hs, en formato virtual, con el ''fin de acercar posiciones superadoras de las diferencias planteadas y, con el objetivo de proseguir con las tratativas''.En este marco, desde la CGT ya activaron gestiones para convencer al secretario general de la UTA, Roberto Fernández, de parar el jueves 9 de mayo. Uno de los jefes cegetistas se habría comunicado para sumarlo a la protesta, sabiendo que el aporte de su gremio es vital para garantizar el impacto de la huelga. En su entorno, aseguraron a LA NACION que su decisión es garantizar el servicio hasta las 19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).En lo que sí no hay dudas, es que la UTA no se sumará el lunes próximo a las protestas escalonadas que lanzará la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) entre las 8 y las 11 en reclamo de la posible reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.