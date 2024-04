Narcotráfico en Rosario: aparecieron nuevas amenazas contra el Ministerio de Seguridad

"XXX JEFE DE SEGURIDAD VAMOS A MATAR CUALQUIER VISITA EN BS. AS. ATT: LOS ROSARINOS"



Una nueva amenaza aparecida en Rosario, contra un operador del sistema de presos de "alto riesgo". Hablé telefónicamente con los responsables del programa. Ninguno da un paso atrás. La… pic.twitter.com/YG2k5Dywcm — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 19, 2024

Una nueva amenaza en contra del Ministerio de Seguridad apareció en Rosario, esta vez dirigida a un operador del sistema de presos de "alto riesgo". El mensaje intimidatorio fue compartido por la ministra, Patricia Bullrich, quien había ratificado previamente la lucha contra el narcotráfico.”, decía la bandera que apareció en el barrio Las Flores y que compartió la ministra en su cuenta de X (antes Twitter). El contenido estaría relacionado con el nuevo sistema carcelario al que fueron sometidos algunos de los presos más importantes de Rosario, luego de que ordenaran que los detenidos condenados por penas de narcotráfico, asociación ilícita sicariato, entre otros, no tengan visitas íntimas, les aumentaron las requisas y fueron trasladados a pabellones con el resto de la población.Al informarlo en redes, Bullrich señaló: "Una nueva amenaza aparecida en Rosario, contra un operador del sistema de presos de 'alto riesgo'". "", remarcó la funcionaria.La decisión de "quitarle los privilegios" y aumentar las requisas a los presos por narcotráfico fue tomada por Patricia Bullrich con el objetivo de secuestrar celulares, dinero y droga para que no pueda comandar delito. Esto generó gran repercusión y reiteradas amenazas, no solo contra la funcionaria de Milei sino también contra la provincia de Buenos Aires.