El Gobierno sigue insistiendo contra las universidades: Todavía no entendieron cuál es la situación del país

El ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a cuestionar la convocatoria de la Marcha Universitaria Federal programada para hoy a las 16 horas. En un evento realizado en el prestigioso Hotel Alvear y organizado por la ADCAP, Francos no dudó en expresar su descontento, señalando que los participantes de la marcha aún no comprenden la situación actual del país. "Estamos todos entendiendo, salvo los que marchan hoy, que todavía no entendieron cuál es la situación del país", declaró el ministro, dejando en claro su postura respecto a la movilización convocada por las autoridades educativas y estudiantiles.

En otro momento de su intervención, Francos destacó el respaldo que el presidente Javier Milei sigue manteniendo a pesar de las políticas de ajuste implementadas. Calificando este fenómeno como "milagroso", el ministro subrayó la importancia del estado de la opinión pública en el actual escenario político.

Francos, en un tono que denota preocupación, reconoció la magnitud de la marcha que se espera para hoy, señalando que si bien las universidades y la CGT pueden parecer distantes en sus intereses, la realidad es que la fuerte situación de ajuste económico genera reacciones en todos los sectores."No hay ninguna duda, el Gobierno es absolutamente consciente", afirmó el ministro, reconociendo la sensibilidad de la administración frente al clima social y las demandas ciudadanas.