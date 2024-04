Un ex representante ante el FMI advirtió sobre las inconsistencias presentes en el plan de ajuste de Milei

El ex representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, lanzó una advertencia clara sobre las inconsistencias presentes en el plan de ajuste que está llevando a cabo el presidente, Javier Milei. En declaraciones a medios de comunicación, Torres aconsejó al mandatario que tome en serio el tema de la sustentabilidad del gasto.

Según Torres, si bien el presidente tiene motivos para celebrar lo que está logrando con su plan de ajuste, es fundamental que comprenda la importancia de garantizar la sustentabilidad del gasto público. El ex representante del FMI hizo hincapié en que reducir el gasto es una cosa, pero detenerlo por completo es otra muy diferente.En cuanto a la situación del tipo de cambio, Torres ofreció varias perspectivas, pero señaló una verdad innegable: cuando la gente elige comprar en un país vecino debido a que los precios en dólares son más atractivos, eso indica que Argentina puede estar enfrentando problemas de competitividad. Esta situación, según Torres, podría desembocar tarde o temprano en una crisis de balanza de pagos, como ya se ha vivido en el pasado.De manera elíptica, Torres admitió la posibilidad de cierto atraso en el tipo de cambio, sugiriendo que podría ser necesario realizar ajustes en este aspecto para mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.Para Torres, es crucial entender que no basta únicamente con tener un tipo de cambio apreciado; también es necesario implementar otras medidas para fomentar las exportaciones y mejorar la situación económica del país. "Sabemos que con el tipo de cambio solo no alcanza, pero no podés tener un tipo de cambio apreciado y esperar recuperar exportaciones", expresó.