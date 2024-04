Paro de colectivos: la UTA alcanzó un acuerdo salarial "parcial" y no habrá medida de fuerza en el AMBA

Tras varias horas de negociación, la Unión de Tranviarios del Automotor (UTA) anunció que alcanzó un acuerdo "parcial" con las cámaras empresariales y descartó la realización de un paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).La negociación estaba trabada en una diferencia de $250.000 que desde la UTA daba por reconocida y homologada en la última paritaria y las cámaras aseguraban que aquello es el pago de una suma no remunerativa por única vez.Finalmente, acordaron en un pago no remunerativo de $250.000 para el 15 de mayo y otro pago, también no remunerativo por el mismo monto para el 15 de junio.En caso de que la negociación entre las partes no hubiese llegado a buen puerto, el gremio de transporte había analizado la posibilidad de no cobrar los boletos de colectivo o un paro a las 00 del viernes hasta las 23.59.De esta manera, se llevaría a cabo un paro de 24 horas, una medida usualmente aplicada por las organizaciones que nuclean a los empleados de colectivos para visibilizar el reclamo salarial.