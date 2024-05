"Ajuste acordado": Adorni sostuvo que no hubo "recorte a las universidades"

Manuel Adorni fue uno de los invitados de La Noche de Mirtha Legrand, dónde además de no reconocer su aumento de sueldo, negó el ajuste sobre las universidades, que derivó en la histórica marcha federal universitaria.No fue una noche fácil para el vocero presidencial, que a pesar de estar rodeado de invitados a fines, se enfrentó a los duros cuestionamientos de la conductora, que no dudó en ir a fondo con sus cuestionamientos sobre el rumbo que tomó el Gobierno.Al ser consultado por el reclamo que mantienen las universidades de todo el país, Adorni hizo lo que mejor sabe hacer, negar la realidad: “afirmó.Ante esto, el periodista militante Luis Gasulla salió en defensa del funcionario de Javier Milei y se volvió a referir al tema de las auditorias, que ya quedó claro que es algo que existe y se encarga la Auditoría General de la Nación (AGN):señaló.Más allá de esto, Mirtha Legrand no se calló nada y le reprochó: "Ustedes dicen que hay superávit, pero la gente no tiene para comer", y alertó queporque "no hay sueldo que alcance".Además, remarcó: "¿Dónde van a conseguir trabajo los que despidieron?". "Yo lloro por mi país", dijo la Chiqui al borde de las lágrimas, y pidió que el gobierno de Javier Milei