"Dormís en un parador o vas a dormir a otra ciudad": el operativo de "orden y limpieza" de CABA

El secretario de Seguridad del Gobierno porteño,z, mantuvo polémicas declaraciones sobre la política que lleva adelante la gestión de Jorge Macri con las personas en situación de calle. Luego del spot que provocó el repudio de sectores de la oposición, y que el propio jefe de Gobierno tildó de "una falla en la comunicación", ahora el funcionario ex dirigente de Lanús, sostuvo:".“La ciudad en 2006 censó a la gente en situación de calle y daba 725 personas. El último censo dio 4.000 personas de las cuales 2.700 usan paradores y 1300 no, además de las casi 5.000 que entran y salen para hacer cartoneo”, reconoció Kravetz, quien fuera candidato a Intendente por el PRO en el distrito lanusense.En esa línea,, en tanto compartió la postura del ejecutivo de liberar las calles en medio de los operativos de "orden y limpieza".“En la ciudad la persona que tiene una dificultad habitacional tiene la posibilidad de ir a paradores.Tiene que ir a dormir ahí o a otro lado que no sea la ciudad. No hay un punto ahí intermedio: no vamos a permitir ranchadas”, confesó en una entrevista en radio Splendid.El Gobierno porteño recibió cientos de críticas tras la publicación en redes sociales donde mostraba diferentes áreas de los principales barrios del distrito con un "Antes y después", donde en la segunda escena desaparecía la persona que vivía en situación de calle.Ante el repudio, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, admitió que. "Es una publicación que no resume todo lo que estamos haciendo. Las ciudades grandes están cruzadas por una problemática dramática de gente en situación de calle combinada con una situación agravada de adicciones y salud mental", comentó.