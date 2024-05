Milei ratificó que "espera" que Trump derrote a Biden en EEUU pero no se animó con Xi Jinping y China

Pese a la moderación en que mutó entre la campaña de 2023 y la actualidad de su gestión, con múltiples turbulencias económicas internas y papelones internacionales mediante, el presidente Javier Milei continúa sin poder evitar la mala praxis en materia de relaciones diplomáticas con las principales potencias del mundo.En concreto, entrevistado por la BBC Milei reforzó sus posturas ideológicas al ratificar que desea que el republicano Donald Trump derrote al actual presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de EEUU y negar que Israel haya cometido "ni un sólo exceso" en el marco del conflicto bélico en la Franja de Gaza, pero a su vez no se animó a insultar a China y su mandatario Xi Jinping, como hizo en el pasado.Pese al esfuerzo semántico por evitar expresar su apoyo a Trump en las elecciones estadounidenses en las cuales el republicano se medirá con el actual presidente demócrata Biden, que busca la reelección, Milei terminó confirmando que quiere que gane el magnate de ultraderecha, sin importar que esa actitud hace ruido en una administración como la actual, que se muestra competitiva para los comicios en el país del norte."Pasando a EE.UU., ¿quién le gustaría que ganara las elecciones allí?", le preguntaron desde la BBC a Milei, que inició su intervención en el tema con una respuesta medida: "Independientemente de quien gane, yo soy aliado de EE.UU., sea demócrata o sea republicano".En esa misma línea, aseguró que buscará "tener excelentes relaciones, estén los demócratas o estén los republicanos" porque sus "preferencias no son lo relevante", que en cambio es "de qué lado del mundo estar".Sin embargo, la periodista del medio británico lo pinchó al recordarle que la información publicada indica que "le dijo a Donald Trump en una conferencia en EE.UU. que esperaba que él ganara" y le preguntó qué "tienen en común".Pese a la delicadeza que implican las relaciones internacionales, Milei no negó haberle deseado un triunfo a Trump y, en cambio, respondó que "lo más importante es que él identifica con total claridad que el enemigo es el socialismo".A diferencia de su actitud agresiva contra China y su presidente Xi Jinping, ahora Milei elude todos los intentos de preguntas y repreguntas que puedan llevarlo a ratificar sus agresiones del pasado.Desde la BBC lo introdujeron en el tema pidiéndole describir "en una frase" a Xi Jinping y, directamente, Milei no se animó a decir nada: "Bueno, no tengo una afinidad con los sistemas comunistas. Yo creo fuertemente en la libertad. Pero no lo conozco personalmente como para hacer un juicio de valor. Eso sería, imprudente de mi parte".Pese a que envió a su canciller a múltiples encuentros diplomáticos para intentar reflotar el comercio con China y que casi implora la renovación del swap, Milei agregó: "Lo que yo sí puedo decir es yo no tengo problemas que el sector privado argentino haga negocios con los sectores de China".En plena campaña, Milei no sólo decía que no hacía "transacciones con comunistas" y que por lo tanto "no haría negocios con China", sino que agregaba: "No hago tratos con asesinos, no con China, no con Corea del Norte, no con Rusia, no con nadie que no respete el mundo libre".En ese marco, insistieron en repreguntarte si sigue considerando "que los chinos son, según sus palabras, ´asesinos`”. Y Milei mintió: "Yo dije que el comunismo es un régimen asesino. El comunismo ha asesinado a 150 millones de seres humanos. Es decir, ha sido la mayor maquinaria asesina de la historia de la humanidad.Desde la BBC, no conformes, volvieron a preguntarle si "seguiría usando" la palabra “asesinos” para describir al gobierno chino, y el presidente argentino gambeteó: "Yo voy a seguir usando esa palabra para describir el comunismo".A Milei le preguntaron si coincide con la perspectiva de "algunos de los otros aliados cercanos de Israel, como EE.UU., en que Israel debería mostrar cierta moderación en el conflicto en Gaza"."Nosotros defendemos y apoyamos el derecho a la legítima defensa del pueblo de Israel. E Israel hace sus operaciones acorde a las reglas internacionales", respondió Milei, pese a las imágenes documentadas de ataques de Israel que derivaron en la muerte de miles de civiles, incluyendo integrantes de organizaciones sin fines de lucro que ayudan en la región y estaban identificadas como tales al momento de haber sido impactadas por ataques.Ante esa respuesta, la repregunta apuntó a saber si considera que "Israel no ha cometido ni un solo exceso en el conflicto hasta el momento", a lo que el mandatario argentino reforzó su intransigencia: "Sí, obvio, porque todavía no ha habido una condena formal"."El momento que aparezca algún exceso habrá una condena internacional seria, no de opiniones", insistió, antes de ratificar que planea "mudar la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental".Finalmente, descartó que su postura extrema a favor de Israel pueda aumentar el "riesgo de convertir a Argentina, que tiene la comunidad judía más grande de la región, en un objetivo de grupos terroristas como lo fue en la década de 1990"."Eso es falso, totalmente. Primero, porque Argentina ya recibió dos ataques terroristas, y se ha probado el vínculo con Irán. Con lo cual Argentina es parte de los blancos de ataque", respondió, y agregó que además "hay otros países que han manifestado posiciones contrarias a Israel, posiciones neutras y también fueron atacados, así es que eso no es una condición bajo la cual a usted lo expone".Y concluyó: "Y, por otra parte, dado nuestra forma de ver el mundo, tener una posición distinta sería de pusilánimes, sería de cobardes. Y aquellos que son cobardes son los que más probablemente puedan ser víctimas del terrorismo".