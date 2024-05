Papelón: Adorni no pudo responderle a una periodista española las acusaciones de Javier Milei a Pedro Sánchez

El vocero presidencial,, protagonizó un llamativo momento en su habitual conferencia de prensa cuando no supo responder las preguntas de una periodista española acerca de las tensiones diplomáticas del presidente Javier Milei con el Gobierno de España.La periodista Berta Reventós, corresponsal de la Cadena SER, se refirió al comunicado que el Gobierno argentino difundió el viernes pasado en la red social X (antes Twitter) donde apuntó contra el mandatario Pedro Sánchez, lo acusó de corrupto y en el que repudió "las calumnias e injurias" formuladas por el Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, quien había acusado al Presidente de consumir "sustancias".Reventós le preguntó a Adorni por qué el Gobierno argentino optó por difundir un comunicado en redes sociales en lugar de ponerse en contacto con la Embajada española, como es la vía diplomática habitual. "", respondió el portavoz."Ante unas expresiones absolutamente desagradables, contrarias a las buenas costumbres y escapando a cualquier tipo de canal oficial para comunicar cosas entre países,absoluto a los dichos del ministro español", explicó Adorni este lunes.El vocero presidencial remarcó que "ante este tipo de agresiones después no hay que cuestionar tanto la respuesta". "Me da la sensación que efectivamente fue una respuesta menor, dentro del respeto, y no tiene ningún ánimo de seguir escalando ningún conflicto", consideró.Ante lo que la periodista española descolocó al vocero al consultarle "", en referencia al comunicado de la Oficina del Presidente donde aseguraron que mandatario español "ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física". Adorni no supo responderle."No sé efectivamente. No quiero contestarte algo que escape... que te pueda contestar algo equivocado", dudó Adorni y luego, el vocero presidencial con cargo de secretario de Estado admitió: "No sé bien exactamente de dónde ni de quién surge la base de esa definición. Pero,", propuso.