Diputado de UxP y ex combatiente de Malvinas exige explicaciones a Martín Menem del porqué le cambiaron su voto

El diputado peronista Aldo Leiva, representante del Chaco, se encuentra en el centro de una controversia política luego de que su voto en la votación del impuesto al tabaco fuera cambiado sin su consentimiento, pasando de abstención a positivo y resultando determinante para la aprobación del proyecto.

En declaraciones a LPO, Leiva expresó su preocupación por la situación y dejó en claro que tomará medidas si el presidente de la Cámara, Martín Menem, no ofrece explicaciones satisfactorias al respecto. Según Leiva, él y su colega María Luisa Chomiak habían decidido originalmente votar a favor, pero solicitaron la reconsideración de su voto al enterarse de la posición de Germán Martínez, quien instaba a la abstención.El diputado Leiva señaló que Menem accedió a la reconsideración, como es común en estos casos, pero destacó el inusual grado de nerviosismo entre algunos legisladores, especialmente los del PRO, partido que se vio dividido debido a presiones de los lobbies tabacaleros.sostuvo.Leiva también hizo referencia a las especulaciones sobre influencias de grupos de interés en la política y aseguró que esperará que Menem aclare la situación antes de tomar medidas adicionales. En caso de que esto no suceda, no descartó la posibilidad de presentar una queja formal, reafirmando su compromiso con sus convicciones y el respeto a las directivas de su bloque.