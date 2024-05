Ley Bases y paquete fiscal: empiezan a tratarlos en comisiones del Senado y el Gobierno rosquea voto a voto

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados, la Ley Bases y el paquete fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei inicia este martes su tratamiento en comisiones en el Senado

El oficialismo buscará conseguir un dictamen de mayoría el próximo jueves 9 de mayo para desembarcar en el recinto senatorial una semana más tarde, el 16, a pocos días del Pacto de Mayo, convocado para el 25 en Córdoba.La discusión, a la que fueron invitados el ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; involucrará a las comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda.En tanto, el miércoles expondrán del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. A su vez, se realizará la reunión, en solitario, de la comisión de Presupuesto por el paquete fiscal con Guberman. El paquete fiscal ya tiene un pie en Diputados por la negativa varios gobernadores patagónicos frente a la restitución del impuesto a las Ganancias.Según información publicada por Infobae,Desde las fuentes consultadas, las frases que más resuenan son "está apretado”, "no se puede prever nada" y "si no se aceptan los cambios, se rechaza", situación que haría que la iniciativa vuelva a Diputados y sea imposible que Milei la tenga antes del Pacto de Mayo.Desde el bloque libertario, trabajan los senadores Ezequiel Atauche y Bartolomé Esteban Abdala, pero también habría presiones de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que activó algún contacto.Sin embargo, el Poder Ejecutivo envía al ministor político, Guillermo Francos, exitoso en Diputados y que este martes irá al plenario de comisiones a defender el proyecto. También acompaña Victoria Villarruel, la vicepresidenta, que no habla pero no quiere dar ningún paso en falso después de la negociación que lideró casi en soledad en torno al DNU 70 rechazado en marzo por la oposición en el Senado. El "monje" Santiago Caputo también participaría de la supervisión, específicamente en las tratativas en Buenos Aires.