La producción de autos bajó 21% en abril pero hay optimismo sobre los próximos meses

La producción nacional de vehículos alcanzó en abril las 42.974 unidades, esto significó apenas 0,4% menos respecto de marzo y 21 % menos respecto del mismo mes del año pasado. De acuerdo al habitual reporte de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), el sector exportó 20.611 vehículos, es decir que registró una baja de 12,2 % en su comparación con el mes anterior, y 32,9 % menos respecto del volumen que se contabilizó en abril de 2023.El resultado de producción de abril aún no refleja el impacto de una serie de medidas que semanas atrás anunció el Gobierno nacional para mejorar la competitividad de la industria automotriz.En particular, el anuncio permitirá que los proveedores de las terminales podrán vender partes a las terminales sin aranceles e impuestos. También se rebajarán los aranceles a matrices y moldes, bienes de capital utilizados por las automotrices y otros sectores. Además, las exportaciones incrementales frente al nivel facturado en 2020 no pagarán derechos de exportación hasta diciembre de 2023.En el detalle del ritmo de actividad de abril, con 17 días hábiles para las terminales, las automotrices produjeron 42.974 unidades en abril, 0,4% por debajo del volumen de marzo y se contrajo 21 % si se compara con las 54.399 unidades que se produjeron en abril del año pasado. Así, en el acumulado del primer cuatrimestre de 2024, las terminales produjeron 146.267 vehículos de pasajeros y utilitarios, un 22,6 % menos respecto de las 188.973 unidades que produjo en el mismo período del 2023.El informe de Adefa también indicó que el volumen de vehículos exportados durante el cuarto mes del año fue de 20.611 unidades, lo que arrojó una baja de 12,2 % en su comparación con marzo y 32,9% menos al compararlo con el mismo mes del 2023. En el acumulado de enero a abril, las terminales exportaron 82.981 unidades, 15,7 % menos respecto de los envíos registrados en el mismo periodo del año pasado.Finalmente, en lo que respecta a ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 22.450 unidades en abril, un 25,6 % menos respecto de las entregas de marzo y 33,6 % por debajo del volumen del mismo mes del año pasado. Entre enero y abril se comercializaron a las redes de concesionarios un total de 101.802 unidades, un 18% por debajo de las 124.119 unidades del primer cuatrimestre del 2023.