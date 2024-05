Menem reconoció los "errores" en la Ley Bases enviada al Senado y acusó a UP de "embarrar la cancha"

Agradecemos al Diputado Martínez la revisión del texto de la Ley de Bases y haber detectado simples errores involuntarios de tipeo en la transcripción de la comunicación de la ley.



Evidentemente su experiencia en la práctica parlamentaria y la cantidad de fe de erratas… — Martin Menem (@MenemMartin) May 7, 2024

Luego de la denuncia por irregularidades en el texto de la Ley Bases enviado al Senado, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, asumió la responsabilidad y lo atribuyó a "errores involuntarios de tipeo". Del mismo modo lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien más temprano lo había adjudicado a "un error de tipeo".En un mensaje publicado en redes sociales, Menem agradeció con cierta ironía al diputado Germán Martínez(Unión por la Patria) -quien advirtió y acusó al oficialismo por enviar un texto diferente al aprobado en Diputados- y consideró: "Agradecemos al diputado la revisión del texto de la Ley de Bases y haber detectadode la comunicación de la ley".Y agregó: "Evidentemente su experiencia en la práctica parlamentaria y la cantidad de fe de erratas efectuadas sobre este tipo de errores durante la gestión anterior, pone de manifiesto que sone importancia".En este marco, aprovechó la aclaración para apuntar contra el mayor bloque opositor en el Senado: "Seguramente para Unión por la Patria que siempre impuso sus leyes convirtiendo al Congreso casi en una escribanía del Ejecutivo y sin articular consensos ni escuchar al resto de los sectores políticos de la Cámara, la aprobación de esta Cámara de la Ley de Bases, debe haber significado un duro golpe para su conducción y para su forma de afrontar la agenda legislativa, más destinada a impedir que a reconocer la nueva realidad política de la Argentina"."En efecto, que un 'puñado minúsculo' de diputados y diputados de La Libertad Avanza, hayan podido articular tal aprobación con otros sectores, nutriendo a la iniciativa original con importantes aportes de quienes antes no eran escuchados y a los que se les aplicaba la famosa imposición de la prepotencia del número, debe llenar de interrogantes a la conducción de UP que, con algunos aliados de la izquierda, llegan a triplicar al bloque oficialista", manifestó Menem y agregó: "Esto evidencia el fracaso de una forma de hacer política".Luego, enumeró actitudes con las que considera que el UP busca "querer": "Citando sesiones especiales en fechas de imposible cumplimiento"; "recuperando de forma repentina la memoria y el apego por el constitucionalismo"; "sobreactuando sobre el hecho de haber detectado mínimos errores de transcripción menores de una ley"."Que por el error humano en la transcripción se pretenda tornar nula la comunicación suena a desesperación", concluyó.