Adorni contradijo a Francos: "No tenemos evaluado ningún cambio específico en la ley ómnibus"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se diferenció de los dichos del ministro del Interior, Guillermo Francos , y negó que el Gobierno evalúe algún "cambio específico" en la nueva versión de la ley de Bases, que se trata en el Senado luego de conseguir media sanción en Diputados.explicó el portavoz del presidente Javier Milei este viernes en su habitual conferencia de prensa.Y puntualizó: “Muchas veces se producen cambios por cuestiones de interpretación, pero”. En ese sentido, aseguró que "no es ningún retroceso".El ministro del Interior había admitido más temprano en diálogo con Radio Mitre que oficialismo negocia cambios con la oposición dialoguista sobre el RIGI y el Impuesto a las Ganancias. Según explicó Francos, el objetivo es que la Cámara Alta apruebe la iniciativa en general y se introduzcan las modificaciones durante el debate en particular, lo que permitiría llegar al Pacto de Mayo con el paquete prácticamente sancionado. Esos cambios deberán ser luego refrendados en Diputados para que la ley entre en vigencia, algo que el Poder Ejecutivo da por descontado.algunos legisladores entienden una cosa y nosotros entendemos otra, así que estamos analizando cómo puede clarificarse el artículo”, informó Francos.Los dichos del ministro coincidieron, además, con los dichos del senador libertarioquien explicó: "".Aunque contradijo a los otros funcionarios, el vocero sostuvo que el Ejecutivo tiene "renovada fe" y que apela a que "la política se ponga de acuerdo" para darles "las herramientas para seguir adelante"."El debate legislativo tiene un tramo bastante importante por delante”, señaló y aclaró que la sanción de la ley ómnibus no afecta al Gobierno en el "corto plazo", pero “es fundamental para la Argentina en términos de crecimiento a mediano y largo plazo”.Cabe recordar que, hace solo días, frente a la denuncia de Unión por la Patria por cambios irregulares en el texto de la ley Bases que ingresó al Senado respecto al que se votó en Diputados el vocero dijo: "Entiendo que. Hablé con la gente del Senado y lo están solucionando". "", había admitido Adorni.