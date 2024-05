Como la "banda de la sopa", Aníbal Fernández asegura que Alberto "fue una víctima" y ataca a Cristina Kirchner

el ex ministro albertista Aníbal Fernández defendió la gestión de Alberto Fernández, atacó a Máximo Kirchner y acusó a La Cámpora - en línea con un pequeño sector del peronismo denominado "banda de la sopa" - de ejecutar "operaciones" contra el ex presidente avaladas, según él, incluso por Cristina Fernández de Kirchner

En una entrevista en Radio con Vos,El ex funcionario ensayó el argumento de que, en alusión a la organización La Cámpora.No conforme, agregó que las presuntas "operaciones" eran avaladas por la ex presidenta y vicepresidenta CFK., sugirió.Mientras en el Senado se trata el proyecto de Ley Bases, quelogró que tenga la media sanción de Diputados, para Aníbal Fernández, en referencia a las elecciones internas del próximo noviembre en el PJ, impulsadas justamente por el líder de esa agrupación,, en concesión a los pedidos del sector conocido como "banda de la sopa"., aseguró Aníbal, quien pese a que la elección interna fue convocada por Kirchner no perdió la oportunidad para cuestionar su "estatura" como dirigente.En ese sentido, el ex ministro sostuvo que a él "nadie" le enseña "cómo tomar la sopa", en referencia al espacio organizado por el intendente de Esteban Echeverría,, y el ex intendente de Hurlingham,, y que cobró esa nominalidad por el tuit del primero durante un discurso de CFK hace unas semanas.Además, Fernández contó que "hace un año y pico" no tiene diálogo con Cristina, y lo justificó con más metáfora de la sopa: "O tomás la sopa o se enojan todos y a mí hace muchos años que nadie me dice cuándo tengo que tomar la sopa".