Villarruel intenta destrabar acuerdos por la Ley Bases: se reunió con Torres y una senadora clave de Chubut

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en su despacho al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y a la senadora Edith Terenzi, quien tiene uno de los votos clave que podrían destrabar la sanción de la Ley Bases. De esta manera, la titular del Senado comenzó su intento de conseguir los apoyos que necesita el Gobierno para que la norma obtenga su aprobación.Villarruel había sido corrida de la negociación en el Senado, pero esta semana, ante la imposibilidad de contar con respaldo de los bloques opositores para la votación, la Casa Rosada decidió regresarla a su lugar de mediadora.La vicepresidenta recibió ayer al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y al ministro del Interior, Guillermo Francos para alinear posiciones y encaminar el dictamen de la Ley Bases y el paquete fiscal.Desde la última semana de abril, en la que los proyectos tuvieron la media sanción de Diputados, Villarruel aguardaba las instrucciones de la Casa Rosada para accionar su brazo político con los senadores, principalmente con aquellos que no dependen de ningún gobernador y tienen vuelo propio en el hemiciclo con respecto a su voto.Sin embargo, las indicaciones no llegaron hasta ayer, cuando ya se descartó la posibilidad de que el despacho de comisión se firmara esta semana. Ahora, la titular del Senado activó su operativo con la provincia de Chubut y la foto junto a Torres, Terenzi y el vicegobernador de esa provincia, Gustavo Menna, aunque el motivo formal fue una visita protocolar para hablar del distrito.Villarruel no había sido contada por el Poder Ejecutivo para encabezar las tratativas y tampoco habían utilizado su despacho como centro de operaciones los funcionarios destinados a la negociación, algo que sí había sucedido en la Cámara de Diputados con Martín Menem.A partir de ahora, se espera que continúe las reuniones con los distintos bloques y comience el conteo de votos exhaustivo de cara a la firma del dictamen y la posterior visita al recinto.