Axel Kicillof apuntó contra Milei: "El Presidente mintió, el ajuste lo está pagando el pueblo"

El gobernador bonaerense,, participó de un plenario peronista en el Polideportivo Thevenet de Florencio Varela, donde se reunieron 35 mil personas, y apuntó duramente contra el presidenteal considerar que "mintió alevosamente" en campaña cuando prometió que el ajuste lo iba a pagar "la casta"."El presidente actual mintió alevosamente. Estamos ante una de las más formidables estafas electorales, dijo que el ajuste lo iba a pagar un pequeño grupo.", advirtitó el gobernador bonaerense durante su discurso en el cierre del Plenario de Multisectoriales y Militancia “La Patria no se vende. El Pacto es con el pueblo”.En ese sentido, señaló que "el de Milei es el ajuste de siempre y le va a romper la espalda al pueblo". "Son los mismos actores de siempre y por eso no hemos visto que aplicó un plan de ajuste ortodoxo. La devaluación más grande de la historia, 120%, con una total desregulación de los precios, seguido de un ajuste fiscal, que como decía el otro día Cristina (Kirchner), es trucho. Porque uno puede decir que ahorra, porque no pagó la luz, el alquiler o el celular", indicó Kicillof.Ante la ovación de miles de manifestante que cantaron "Se siente, se siente, Axel presidente", el mandatario provincial señaló que Argentina está "ante un Estado desertor que no cumple con sus obligaciones". ". No vamos a aceptar la disolución nacional y el 'sálvese quien pueda'", aseguró.Y señaló: "Ya hemos agotado las instancias administrativas, judiciales, pero eso nos pone ante una sola alternativa en el futuro,".El gobernador se diferenció del Gobierno libertario y expresó su rechazo "a los valores que expresan, a la intolerancia y agresión del Presidente, a la entrega de la patria, al ataque a la universidad pública y gratuita y a la crueldad como práctica política".También cuestionó lo que calificó como "otro nuevo intento de disolver los derechos laborales, de destruir la industria y rifar los recursos nacionales y la puesta en cuestión de la soberanía argentina", respecto a la ley de Bases del oficialismo, que piensa que el Gobierno difícilmente logre aprobar el próximo fin de semana.Además, ratificó que no participará de ningún acto en Córdoba, ni del Pacto de Mayo. ". No es pacto, no es de mayo", lanzó como chicana Kicillof a Milei y le propuso, con ironía, que lo convoque el Día de la Independencia estadounidense.Y convocó: "Estamos para pensar y organizar la militancia en esta etapa. Estamos para pensar nuestra provincia, sus problemas, paray a transformar la estructura social y productiva para poner en marcha la imaginación política, que piense el futuro de la provincia, del país".