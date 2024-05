Ley de Bases: el oficialismo busca tener el dictamen en el Senado esta semana

Al no lograr un dictamen previo al Pacto de Mayo como pretendía Javier Milei,. El martes discutirán en la comisión de Presupuesto y Hacienda el paquete fiscal.El jueves pasado, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado,, recibió en su despacho al ministro del Interior,; al vicejefe de Gabinete,; y a la secretaria de Planeamiento Estratégico,con la mira en destrabar y agilizar las negociaciones con la oposición dialoguista para alcanzar finalmente el dicamen. También participó, del PRO, una de las legisladoras que trababa el proyecto en comisión.Horas después del encuentro Villarruel se reunió con el presidente de la UCRy con el senador. Ambos por separado. El viernes, la vice continuó y logró una foto importante con el gobernador de Chubut,. Lo más llamativo de la foto no fue Torres, sino la presencia de la senadora, en marzo pasado. Si bien no depende de Torres y tiene vuelo propio, era una de las dudas en el "poroteo" que realiza el oficialismo para sellar los apoyos que terminen de inclinar la balanza frente a los 33 senadores kirchneristas.Con este panorama desde el oficialismo se muestran optimistas. "Si tengo que jugar la gaseosa,", aseguró en diálogo con Radio Rivadavia el presidente previsional de la Cámara alta,Según explicó el legislador, el dictamen se demoró más de lo esperado por el Gobierno por el "extenso diálogo con varios senadores opositores", que implicó cambios en el nuevo proyecto que, de ser dictaminado c. "Más allá del tiempo, es una ley que le va a hacer bien a los argentinos", aseguró.