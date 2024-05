Crisis diplomática: La tapa del diario más importante de España contra Javier Milei

🗞 Milei abre una crisis diplomática con sus ataques a la esposa de Sánchez; El helicóptero del presidente de Irán, en paradero desconocido, en la #Portada de EL PAÍS este lunes 20 de mayo



— EL PAÍS (@el_pais) May 19, 2024

Los dichos dedurante la conferencia del partido ultraderechista Vox, Viva 24, en donde trató a, la esposa de, de "corrupta" y "sucia", no cayeron para nada bien en España, que, ahora, amenaza con cortar relaciones con Argentina. En ese sentido, el diario El País le dedicó una contundente tapa y una editorial en su edición de este lunes, en la que habla de "crisis diplomática"., señaló.El País destacó que, a pesar de que este fue su primer viaje a España desde que asumió la presidencia, Milei no pidió reuniones con el rey Felipe VI ni con Pedro Sánchez, algo que calificó como "insólito".agregó.En ese sentido, aseguró que "la gravedad de esta actuación del mandatario argentino no tiene comparación posible -por los protagonistas y por el escenario- con el encontronazo anterior entre los dos gobiernos" que tuvo como protagonista al ministro de Transportes español, Óscar Puente.Para el medio español, "el síntoma más preocupante" es que estos insultos "no provocaron rechazo en el cónclave de las ultraderechas". "Esa es, precisamente, una de las peores aportaciones de la extrema derecha a la vida pública: la normalización del insulto y la demonización del adversario político", remarcó.También advirtió que "el PP hace mal en mirar hacia otro lado con respecto al agravio institucional a España" ya que "cuando un jefe de Estado insulta a mandatarios de otros países, las relaciones internacionales se deslizan por una pendiente que acaba arrastrando a todos".concluyó la editorial.Además de la editorial, El País también le dedicó al exabrupto del presidente argentino una nota de análisis firmada por el periodista especializado en política Carlos Cué, bajo el título "Guerra cultural de Milei con Sánchez para tapar su desastre económico".El texto sostiene que "una rápida incursión" en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) "explica con mucha más claridad que cualquier análisis político por qué Javier Milei ha viajado a Madrid a dar la 'batalla cultural' contra 'los zurdos' (para él, casi toda la humanidad)". Añadió quedetalló.En ese contexto, señaló,, como lo hizo en el evento organizado por Vox, "porque su análisis económico no resiste el mínimo contraste con los datos". "El presidente argentino sostiene entre grandes aplausos que el socialismo conduce a la pobreza y la muerte. Pero como para él el socialismo es todo, incluidos prácticamente todos los gobiernos de Europa, eso implicaría asumir que Europa va mucho peor que la Argentina de Milei o lo irá pronto. Algo difícil de defender con seriedad", sostuvo."Milei está en otra dimensión. No necesita ayuda ni excusa para provocar. Es su lugar natural, el que le ha dado el éxito", aseguró El País.", concluyó.