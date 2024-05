Convocaron al embajador argentino en España tras los dichos de Javier Milei

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó este lunes al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, para exigir que el presidente Javier Milei se disculpe públicamente por haber llamado "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez durante su participación en el evento Europa Viva 24., explicó a la Cadena Ser el funcionario, quien este domingo ya llamó a consultas a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez.Consultado sobre la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, no lo descartó en caso de que el presidente argentino no se retracte. "adelantó.Durante un encuentro organizado por el partido de ultraderecha Vox en Madrid, Milei aseguró queproducen una "calaña de gente atornillada al poder". "Digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucie y se tome cinco días para pensar", añadió en referencia a Sánchez y su esposa Begoña Gómez.Sin embargo, desde el Gobierno argentino afirmaron que Milei no pedirá perdón tras los exabruptos. La noticia fue confirmada una alta fuente de Casa Rosada a la periodista de Ámbito Liliana Franco y ratificada por el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes sociales., escribió Adorni en su cuenta de X justificando las declaraciones de Milei.La tensión diplomática con España se convirtió en una crisis abierta tras semanas de insultos y acusaciones cruzadas. El ministro del Interior, Guillermo Francos, consideró en TN que