Empresarios españoles cuestionaron los dichos de Milei: "No es lo que se pide a dos países amigos"

A pesar de reunirse con él, los empresarios españoles cruzaron al presidente Javier Milei por sus dichos contra Pedro Sánchez y su esposa y le recordaron que España es el principal inversor europeo de la Argentina., presidente de la patronal CEOE se refirió a los dichos de Milei durante la cumbre del Vox en España y remaarcó: “España es el principal inversor europeo en Argentina”, afirmó el empresario español en declaraciones a la cadena SER. Para el líder de la CEOE “no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque” al Presidente español y además hacerlo en Madrid.Desde Telefónica, una de las empresas más importantes de España, se mostraron en "total alineamiento" con Garamendi, rechazaron este lunes las declaraciones de Milei y, "y no la contraria". La empresa consideró que carece de sentidoEn un comunicado oficial, Telefónica recordó la reunión que mantuvo el jefe de Estado argentino el sábado con empresarios españoles en busca de inversiones al señalar: "Este mismo fin de semana distintos representantes del tejido empresarial español tuvieron la oportunidad de escuchar y compartir con el presidente Milei los planes de acción que se están llevando a cabo en Argentina y la situación actual de las inversiones en aquel país en un marco de trabajo absolutamente de índole técnica y económica". ", remarcaron.De aquel encuentro participó laque cuenta con una filial en Argentina y amplia actividad en la mayoría de los países latinoamericanos, que se sumaron al rechazo de las declaraciones del mandatario libertario: "Rechazamos que circunstancias a las que somos ajenos hayan derivado, con transgresión del principio de presunción de inocencia, en el cuestionamiento del entorno familiar del Presidente del Gobierno de España". "que tienen que seguir contribuyendo al crecimiento de ambos países", manifestaron.de Milei en una nota de prensa: "y en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la Democracia". Naturgy también sumó al repudio y rechazó "profundamente" los comentarios del presidente de Argentina.Por su parte,suscribieron a los dichos del presidente de la CEOE y remarcon que la cumbre del Vox fue un acto político. Ambas entidades han querido justificar así la presencia del consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, y del máximo responsable para América del Sur del BBVA, Jorge Sáenz-Azcunaga, en el encuentro con Milei del sábado en la embajada argentina.Mientras queconsidera que las declaraciones del presidente argentino sobre Sánchez, "no atienden" al lenguaje diplomático "que debe usarse entre dos países amigos" y secunda el llamamiento a la moderación de Garamendi. Fuentes de la aerolínea han afirmado que su presidente, Marco Sansavini, acudió a la reunión del sábado tras una convocatoria de la embajada argentina, como es habitual en todos aquellos países en los que tienen intereses y negocio. "", detallaron.Javier Milei se reunió con empresarios españoles el sábado por la mañana, el objetivo del encuentro, según fuentes citadas por El Periódico, era “ponerse al día” en cuanto a los planes de las principales firmas españolas en el país y discutir las “enormes oportunidades de inversión” que promete el Gobierno argentino.Tras un encuentro de media hora en la Embajada argentina en Madrid, Milei apareció en un auto blindado, escoltado por varios furgones policiales y -sin bajarse del vehículo- comentó ante los periodistas que l”, aunque no sabe si el Gobierno lo recibirá en esa nueva visita. Mientras que los empresarios no hicieron declaraciones..El Gobierno argentino, ni la sede diplomática y las empresas facilitaron una lista de las personas presentes en la reunión. Sin embargo, trascendió la presencia de Antonio Garamendi, que acudió puntual.En medio de las críticas a Milei por los costos de su viaje personal en el avión presidencial para disertar en la cumbre del Vox -el partido ultraderechista español- sin concretar reuniones oficiales, fue el vocero presidencial. “Lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios, que tienen una gran participación en las inversiones argentinas", había remarcado en conferencia de prensa.