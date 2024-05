"Se viene algo muy grave": advierten desde Misiones tras el intento de negociación con la policía

"Se viene algo muy grave", así lo advirtió el vocero de los policías, Ramón Amarilla. Es que el Gobierno provincial y los efectivos acuartelados iniciaron conversaciones el domingo, pero no llegaron a un acuerdo, y el conflicto podría profundizarse en las próximas horas. “La propuesta que nos ha traído el Gobierno es irrisoria, no han mejorado nada ni hubo acuerdo. No va a haber acuerdo porque no hay voluntad en lo político de resolver esto”, declaró Amarilla a la prensa.

Amarilla enfatizó:Añadió: “A esta gente se le va a incendiar la provincia, no han resuelto nada con ningún sector. Nos quisieron apretar para que firmemos hoy, para que impacte a fin de mes. Pero nosotros queremos que esté cubierta la canasta básica para los policías"., subrayó Amarilla. Y completó: "Ya estamos jugados. La gente va agarrando más bronca y vamos a tener más acompañamiento. Acá tenemos más de 15 mil personas".Amarilla concluyó: