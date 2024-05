La Policía de Misiones rechazó la oferta del gobierno provincial y se robustece atrayendo a más gremios

La policia de Misiones rechazó una nueva oferta del gobierno provincial. A pesar del respaldo de Casa Rosada, el gobierno de Hugo Passalacqua desistió del uso de fuerzas de seguridad federales para desalojar la protesta. Los policías en protesta, sintiéndose fortalecidos, avisaron que no aceptarán ofertas que, según ellos, “están por debajo de la línea de pobreza”.

Por la tarde, los policías rechazaron una segunda oferta del gobierno durante una reunión en la Jefatura de Policía. Ramón Amarilla, referente de los manifestantes, comentó: “La propuesta es irrisoria, no han mejorado nada, no hubo acuerdo y no va a haber acuerdo porque no hay voluntad de los políticos de resolver esto”. Los manifestantes continuarán con el acampe.

De acuerdo al Diario La Nación, el gobierno provincial decidió no seguir con una línea dura y mejoró la oferta salarial para toda la administración pública. En un comunicado, el Gobierno declaró: “Con un tercer aumento en cuatro meses ratificamos el compromiso de recomponer los salarios públicos. A pesar del desplome total de la economía nacional y, por consiguiente, de la recaudación provincial, será la tercera actualización salarial en los últimos cuatro meses, siempre con fondos provinciales, duplicando los índices de inflación del último mes”.

Esta mañana, el gobierno de Passalacqua emitió un comunicado anunciando un esfuerzo para mejorar los salarios y acercarlos a lo que se perdió por la inflación. Además, se cerró un acuerdo con los dos gremios docentes oficialistas, UDPM y Saddop, que incluye un incremento promedio del 24% en toda la escala. El salario del maestro inicial sin experiencia pasará de 265.000 a 400.000 pesos, un aumento del 50%.Sin embargo, gremios disidentes y autoconvocados siguen exigiendo mejoras salariales más significativas. Cristian Castro, docente y diputado provincial por el partido PAYS, criticó el acuerdo:Aunque el acampe y el corte siguen, no se viven momentos de tensión como el fin de semana, cuando casi se produjo un enfrentamiento entre los manifestantes y 200 efectivos federales enviados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal dialogaron con el jefe de la Policía local, comisario Sandro Martínez, y lograron calmar la situación.