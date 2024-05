Alberto Fernández se refirió a la crisis diplomática con España: "Esto pone en serio riesgo a la Argentina"

En medio del conflicto de Argentina con España por los exabruptos del presidente Javier Milei contra su par español, Pedro Sánchez, el expresidente argentino Alberto Fernández opinó sobre el conflicto que genera entre ambos países.sostuvo el exmandatario quien fue acusado por el líder de La Liberta Avanza de ser asesor de Sánchez y señalarlo a él y al kirchnerismo como responsables del conflicto con el país europeo.En ese contexto, Fernández tomó de manera risueña la acusación y se preguntó:Al mismo tiempo, el exmandatario argentino consideró que el conflicto desatado puede escalar y traer serios problemas con la Unión Europea y que Milei “está poniendo en serio riesgo a la Argentina”., señaló el exjefe de Estado argentino en diálogo con Radio 10 y explicó que su Gobierno dejó “un país con menos de 6 puntos de desocupación, con crecimiento del empleo registrado, con tres años de crecimiento de las industrias”, aunque reconoció que no pudieron contener la inflación “porque no lo pudimos contener porque la falta de dólares por las sequías hizo que el dólar suba y cuando sube se traslada a los precios y no pudimos resolver el problema”.En ese sentido aseguró que esto puede traer serios problemas con la Unión Europea. “En una reunión donde van empresarios que invierten en Argentina, ellos expresaron estar descontentos con los dichos del presidente Milei”, indicó Fernández en Mañana Sylvestre por Radio 10 y agregó:Y señaló: “Sánchez es un presidente muy respetado en Europa. Habría que pensar en tenerle un poco más de respeto. En términos económicos, España está mejor que la UE”.En ese contexto, también analizó que la postura de Javier Milei está trayendo conflictos económicos tanto con China como con Brasil., destacó y agregó: “Estamos hablando de un Presidente que por momento expresa desequilibrios que llaman la atención”.