Milei sigue aumentando la tensión en el conflicto contra Pedro Sánchez y le sugirió a su esposa "un buen abogado"

El presidenteadvirtió que el mandatario españolpuede convertirse en el "hazmerreír" del mundo porque, lo llamó "delirante" y volvió a sembrar sospechas sobre las actividades de su esposa, Begoña Gómez, a quien le sugirió "un buen abogado" porque, afirmó.Milei acusó a Sánchez de "mandar a mujeres cobardemente a agredirme, y como no les contesté, salió él. ¿Él puede decir cualquier cosa y yo me tengo que quedar callado?", se preguntó en declaraciones a LN+.agregó.Aseguró también que el presidente español "Milei calificó al gobierno de Sánchez de "perverso" y lo acusó de "y de "apretar a los empresarios" que se reunieron con él en Madrid.En las últimas horas, España anunció que retirará "definitivamente" a su embajadora en Argentina luego de que Milei rehusara disculparse tras acusar de "corrupta" a la esposa del jefe del ejecutivo español, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares."Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires", que ya había sido llamada a consultas el domingo, y que "se quedará definitivamente en Madrid", por lo que, dijo Albares en rueda de prensa tras un consejo de ministros. "No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista", dijo Milei. "El agredido fui yo", sostuvo, al recordar que funcionarios del gobierno español lo llamaron "xenófobo, racista, ultraderechista (...) negacionista de la ciencia, misógino".El choque diplomático estalló el domingo, cuando Milei se refirió a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, como una "mujer corrupta", durante un encuentro en Madrid de dirigentes de extrema derecha organizado por el partido español Vox.Pocas horas después, Madrid convocó a consultas a su embajadora y pidió una rectificación a Milei, una solicitud que reiteró Pedro Sánchez el lunes, al afirmar que, subrayó Albares.Este es un caso "único" porque "no existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país, para insultar a sus instituciones y para hacer una injerencia flagrante en los asuntos internos", agregó.