Bullrich insiste con meter al PRO en LLA y desafía a Macri: "Así como se enojó, que se desenoje"

La interna en el PRO producto de la disputa entre el paradigma que propone el flamante presidente amarillo Mauricio Macri de acompañar al gobierno de Javier Milei desde afuera de La Libertad Avanza y la idea de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, de fusionarse a la fuerza libertaria escala en tensión día a día

"Bueno, así como se enojó que se desenoje, porque yo no tengo nada contra él"

En ese sentido y tras la asunción de Macri al frente del partido amarillo que supo fundar, Bullrich no baja el perfil e insiste en fortalecer su postura: "Yo estoy bien con el PRO, pero yo tengo una idea que es que hay que jugarse con el cambio a fondo".Entrevistada por Radio Rivadavia, Bullrich argumentó su posición en la interna con Macri al señalar que "dentro de un partido político uno tiene que tener expresiones" y que su idea es "contagiarle a todos los miembros del PRO jugarse al cambio a fondo".En ese punto, sugirió que la posición del sector macrista peca de tibieza:"Ahora estamos con una decisión de achicar el Estado a fondo - dijo desde su cargo gubernamental -. Esto va a traer la posiblidad de que el país pueda ir bajando impuestos y pueda empezar a tener más producción", sostuvo, y aprovechó entonces para meter presión en el marco de la discusión y los cambios mínimos que parte del PRO pide en la Ley Bases:El punto más álgido de la referencia a su situación interna llegó cuando Baby Etchecopar le preguntó si "hay celos en el PRO" y le señaló que le "llegó la versión de que Macri está enojado" con ella., disparó Bullrich, lejos de desentenderse del tema, e insistió: "Yo tengo una idea, que es que el PRO se meta con todo en el cambio. Nuestra gente no quiere volver para atrás en la Argentina".La funcionaria de Milei y ex titular del PRO señaló que "habrá diferencias" en el PRO, pero "hoy es brocha gorda" porque la "gente (votante del PRO) no quiere pincelito finito"."Es el cambio o vuelven los mismos de siempre", dijo, y sentenció:Ahora oficialmente como presidente del PRO, Macri quiere frenar el llamado permanente de Bullrich a fusionar el partido amarillo con LLA, pero además ponerle fin a la sangría que su ex ministra viene aplicando para llevarse dirigentes a sus filas.Para ello, el expresidente convocó este martes a gobernadores e intendentes para evitar fugas y recobrar la identidad del partido. Participan de una reunión en sus oficinas en Vicente López los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. También los intendentes Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y la vicepresidenta del PRO, Soledad Martínez (Vicente López); igual que los diputados nacionales Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal; entre otros dirigentes del PRO, macristas de Macri, como Fernando De Andreis.Lo de Macri es, a fin de cuentas, una réplica a la avanzada de Bullrich con el encuentro que encabezó el último sábado en Esteban Ectcheverría, con dirigentes de la Primera y la Tercera secciones del conurbano bonaerense, que tuvo la particularidad de expresar la idea de la ministra y congregar tanto a libertarios como del PRO.Tanto fue así que estuvieron incluidos en ese acto los armadores territoriales de cada espacio: Sebastián Pareja, por el gobierno nacional y LLA, y Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que reporta a la ministra, del PRO. "Liberales en el PRO”, fue el eslogán del encuentro.Ante este escenario, que se suma al deseo de Ritondo, que no saca el plato de la vitrina macrista, y Diego Santilli, más volcado a que lo mire Milei, de ser protagonistas de un acuerdo macro con LLA pero por fuera del esquema Bullrich.En el encuentro que armó Macri estaría también Néstor Grindetti, jefe de Gabinete del primo Jorge Macri en CABA, pero fiel alfil del expresidente desde hace 40 años.