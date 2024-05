El Gobierno anunció un acuerdo presupuestario con las universidades nacionales

, tras el conflicto por el recorte en el presupuesto. Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, habría un incremento en torno al 270% que sería oficial el próximo lunes.El portavoz aseguró que el Ejecutivo avanzó en un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “Va a permitir dotar a las universidades de los recursos en términos de gastos en funcionamiento, que entendemos que es necesario.”, sostuvo Adorni.Al respecto, explicó: “. Esto era un reclamo de la CIN y de otros sectores políticos, por lo que es una buena noticia para todos”.La semana pasada, el Gobierno y el consejo superior de la UBA alcanzaron un acuerdo para actualizar sus gastos de funcionamiento con un aumento del 270% interanual respecto del presupuesto de 2023 y del 300% para los hospitales universitarios y las funciones vinculadas al área asistencial. Frente a lo que el resto de las universidades nacionales denunciaron discriminación y reclamaron una suba similar.El oficialismo necesita recomponer la situación de las universidades para cerrar negociaciones con la Unión Cívica Radical, el partido convocó a una sesión especial en Diputados este martes para discutir el financiamiento de las universidades. A pesar del anuncio, el legislador y jefe de la bancada-quien acompañó la Ley de Bases-e insiste en apurar la sanción de una ley que garantice el financiamiento universitario más allá de los aumentos estatales.Este jueves gremios docentes tienen previsto un paro nacional de 24 horas , en todos los niveles del sistema educativo, en reclamo deque implica una disminución salarial de entre un 10 y un 20%. También por un mayor presupuesto educativo para escuelas y universidades públicas y el envío de fondos para infraestructura, comedores escolares y Programas Educativos.Tras la confirmación de Milei de que no se firmará el Pacto de Mayo el próximo sábado por no estar aprobada la Ley Bases, el portavoz libertario aseguró que no se trata de una derrota política y explicó la agenda para ese día.“Se va a realizar el Tedeum en la ciudad de Buenos Aires, la idea es que después nos traslademos a Córdoba. Efectivamente va a ser en el Cabildo alrededor de las 15 [del sábado]. Después daremos detalles adicionales”, informó.Luego, indicó por qué no se firmará el pacto con gobernadores y dirigentes: “No es una derrota política. Nosotros sabíamos que el 25 íbamos a estar en Córdoba. No hay pacto para firmar por el momento porque la Ley Bases no es una realidad, se firmará en tal caso luego de que la ley esté aprobada, que va a ser una realidad en el corto plazo. Lejos estamos de pensar que es una derrota política”.