Mondino minimizó la crisis diplomática con España: "Esto es una anécdota, no afecta la relación"

La cancillercalificó esta mañana como “una anécdota” el conflicto diplomático entre el presidente Javier Milei y su par español Pedro Sánchez y consideró que “la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes no puede ni debe afectar la relación bilateral”.Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no puede ni debe afectar la relación entre la sociedad, la comunidad”, manifestó Mondino esta mañana en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).En ese sentido, en medio del escándalo, la ministra de Relaciones Exteriores que #España para Argentina tiene realmente una importancia monumental" y apuntó: "Este es un tema estrictamente interno, político. Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, (los vínculos) son como los electrocardiogramas que hacen pip pip.”.Y a pesar del repudio que cosechó Milei entre los empresarios españoles, la Canciller descartó que la pelea afecte las inversiones en el país. “”, consideró la ministra y señaló: “Las empresas españolas a lo largo de los años tienen muchísima actividad. La comunidad argentina en España y española en Argentina es enorme. Esta es una cuestión que realmente debo decir que me sorprendió porque era un comentario muy lateral en donde no se nombró a nadie en particular”, afirmó sobre las declaraciones de Milei referidas, sin nombrarla, a la esposa del presidente español, Begoña Gómez.“Hay una sola frase que no merece nada, no es un agravio a España y no es ni siquiera un agravio a una persona en España, es un comentario, cada uno interpreta como quiere”, minimizó Modino.Sin embargo, España anunció este martes que retira definitivamente a su embajadora de Argentina. En conferencia de prensa, el canciller Albares ratificó la decisión y explicó los motivos. “Se queda definitivamente en Madrid”, aseveró frente a que Milei, haya insistido en que no pedirá disculpas al Presidente tras llamar “corrupta” a su esposa y lo ha tildado de “cobarde”, acusándolo de esconderse detrás de sus ministras.En la línea de Mondino, este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, remarcó que el conflicto es "personal". “Resalto la relación que tienen ambos pueblos, lejos está de tener una injerencia en relaciones o en términos comerciales.", consideró Adorni.Y sostuvo: "Entendemos que la relación entre pueblos está por encima de la relación entre dos personas, ambas teniendo el cargo de presidente. El embajador va a continuar con sus actividades normalmente”.