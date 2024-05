Para Cafiero, "Milei se tomó un avión para insultar"

El diputado nacional y ex canciller apuntó contra Javier Milei, afirmando que viajó “por motivos personales” y que “se tomó un avión para insultar” a su par español. Tras la visita de Javier Milei a España, el ex ministro sostuvo que “los planes de inversión a futuro, probablemente afecten a la Argentina porque empieza a no ser confiable”.

Además, subrayó que, para mantener “relaciones entre países”, es necesario vincularse con todos los presidentes y “no solamente con quienes piensan como uno”. "Las palabras violentas socavan tu reputación, que es lo que en la política exterior no tenés que perder. Cuando los países la pierden, se aíslan y es lo que está sucediendo", concluyó Cafiero.

En una entrevista con Radio Splendid, Cafiero explicó que, aunque “ninguna empresa se va a ir” ya que su objetivo es “ganar plata”, la reputación del país ha disminuido. "Todas las visitas de Milei fueron por motivos personales. Las interpretaciones y subjetividades en cada territorio son distintas, por eso te pronuncias sobre hechos. Acá, el hecho es que el presidente se tomó un avión para insultar al Presidente de España", señaló Cafiero.El diputado agregó que Milei utiliza “el insulto y la violencia verbal como mecanismo” y, por esta razón, “la diplomacia está rota”., mencionó Cafiero.