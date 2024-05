Según Leopoldo Moreau, Milei es un personaje de escasísima inteligencia

El diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, se refirió a la crisis diplomática con España generada por Javier Milei y criticó duramente al presidente durante una sesión en la Cámara baja. "No hay inversores extranjeros serios que vengan a invertir al país con los dichos del presidente", afirmó Moreau, calificando a Milei como “un personaje de escasísima inteligencia”.

Al intervenir en una cuestión de privilegio, Moreau advirtió sobre la reciente subida del dólar paralelo y pronosticó que la "inestabilidad cambiaria" reavivará la inflación en Argentina. "Se está acabando la ficción de la estabilidad cambiaria y del superávit fiscal; por eso estamos volviendo a una situación de atraso cambiario, no está liquidando divisas el sector exportador, y va a reflotar el proceso inflacionario que siempre en Argentina va de la mano de la inestabilidad cambiaria", explicó el diputado.Moreau también cuestionó las declaraciones de Milei en una convención organizada por el partido Vox en Madrid, donde el presidente se autodefinió como "un presidente libertario que gobernaba una nación de zurdos que habían caído en esa situación por la ignorancia que trajo el populismo". Para Moreau, "que el presidente de la Nación desde el extranjero denigre a su propio pueblo me parece de una gravedad inusitada".El diputado agregó que estas descalificaciones dificultan la promoción de inversiones extranjeras. "Es muy difícil que promueva inversiones extranjeras que cada vez están más lejos por la intervención del presidente", comentó Moreau. "Lo único que le queda a Milei es que alguien venga a invertir desde la Isla del pirata Morgan. No hay inversores extranjeros serios que vengan a invertir con estos dichos del presidente", concluyó.