La oposición logró obtener dictamen para el debate sobre el Presupuesto Universitario y FONID

En una sesión marcada por el fervor político, la oposición en la Cámara de Diputados logró imponer un cronograma para dictaminar el presupuesto universitario y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La sesión especial, convocada por la Unión Cívica Radical (UCR), consiguió el quórum necesario gracias a un acuerdo con Unión por la Patria (UP), resultando en una derrota significativa para el oficialismo y el PRO.

El acuerdo de los bloques opositores emplazó a las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda a reunirse este jueves para dictaminar los proyectos destinados a declarar la emergencia presupuestaria y actualizar automáticamente las partidas de financiamiento para las universidades nacionales públicas. Asimismo, el martes siguiente se dictaminarán los proyectos relacionados con la reposición del FONID.El presidente del bloque de UP, Germán Martínez, aclaró que estas iniciativas forman parte de una misma convocatoria, reafirmando el compromiso conjunto en el recinto. La moción obtuvo 152 votos a favor y 81 en contra, con los diputados de La Libertad Avanza y el PRO votando mayoritariamente en contra.Inicialmente, el plan A de la UCR y UP era constituir al recinto en comisión para votar los proyectos durante la sesión especial. Sin embargo, la falta de una mayoría agravada de tres cuartos para habilitar el apartamiento de reglamento llevó a la adopción del plan B: emplazar a las comisiones para dictaminar los proyectos en dos sesiones separadas.El pedido de sesión especial había sido formulado por la UCR el viernes pasado. No obstante, el anuncio del Gobierno de un acuerdo con los rectores universitarios sembró dudas sobre la continuidad de la convocatoria. A través de conversaciones con los rectores, la UCR decidió mantener la sesión hasta que se formalizara la resolución oficial del Gobierno.La sesión alcanzó el quórum con 130 diputados presentes, incluyendo a los bloques de UCR, UP, y otros diputados de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, el Movimiento Popular Neuquino, la Coalición Cívica y Por Santa Cruz.Hasta la tarde anterior, había especulaciones sobre la posibilidad de que la UCR levantara la sesión especial, especialmente después de que el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, anunciara su intención de convocar a un plenario de comisiones. Sin embargo, la falta de una resolución oficial en el Boletín Oficial llevó a la UCR a mantener su postura y proceder con la sesión. En tanto, Rodrigo de Loredo, jefe del bloque radical, había sido criticado previamente por los rectores radicales por no apoyar una sesión similar convocada en abril por UP. Con esta acción, De Loredo buscó redimirse y congraciarse con el sector académico.Cabe señalar que el portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó el acuerdo con los rectores en una conferencia de prensa matutina, pero la falta de formalización del compromiso dejó la puerta abierta para que la oposición mantuviera su presión en el Congreso.