Tras la gira de Milei, la Coalición Cívica presentó un proyecto para prohibir el uso personal de las aeronaves del Estado

Tras la gira personal del presidente Javier Milei por España,y prohibir su utilización personal, política y/o electoral.“El uso personal y político de las aeronaves públicas es una práctica consolidada desde hace años a la que”, apuntaron desde la oposición frente al viaje personal que realizó el mandatario a España en el avión presidencial.La iniciativa de la CC propone. El objetivo es optimizar la gestión de las aeronaves del Estado y garantizar su disponibilidad para la prestación efectiva de servicios públicos.Además, busca promover el uso responsable y austero terminando con una práctica consolidada de la política que utiliza estos recursos públicos discrecionalmente. “Se debe prohibir de manera expresa el uso personal, político y electoral de las aeronaves del Estado, para evitar que se desvíen de su propósito público para servir a intereses particulares”, sostuvieron.“Desde Cristina Kirchner que se hacía llevar los diarios a Río Gallegos en el Tango 03 y viajaba en el avión de YPF hasta los gobernadores que utilizan los aviones sanitarios como si fueran propios, la política desvía recursos que deberían estar al servicio de la sociedad”, expresó Juan Manuel López, presidente del bloque en Diputados.Para el diputado, la utilización abusiva de las aeronaves públicas fue posible debido a la falta de una norma que regule el registro, control y seguimiento sobre el uso de estos recursos. Y consideró: “La sociedad nos reclama gestos de austeridad. El Presidente Javier Milei no debería habituarse a este tipo de prácticas”.La gira de Milei por españa para participar de la cumbre del Vox -en la que lanzó dichos contra el presidente de España, Pedro Sánchez, que llevaron a la crisis diplomática actual- generó polémica por los costos de su viaje en el avión presidencial. Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien justificó la gira del libertario con el encuentro que mantuvo en la Embajada de Argentina en Madrid con empresarios españoles. “Lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios, que tienen una gran participación en las inversiones argentinas", había remarcado en conferencia de prensa al ser consultado sobre la falta de reuniones oficiales del mandatario durante el viaje.La diputada y vicepresidenta del bloque de la UCR en la Cámara baja,. "¿Tuvo agenda oficial? ¿El secretario de Culto era parte de la comitiva? Gastos. ¿Quién los pagó? Tenemos la libertad de saber sobre los actos de gobierno y cómo se usan los recursos", escribió la diputada en su cuenta de X, junto a la nota enviada a Alejandro Melik, a cargo de la Oficina Anticorrupción.Banfi solicitó que se evalúe la posibilidad de incompatibilidad en el ejercicio de la función durante el viaje de Milei a Madrid entre el 16 y 20 de mayo. "Según la información disponible, las principales actividades del Sr. Presidente fueron la participación en el evento político partidario Europa Viva 24 organizado por la agrupación española Vox y la presentación de su libro organizada por Grupo Planeta.El traslado a España se realizó en el avión presidencial ARG-01. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre si los gastos de estadía del Presidente y su comitiva fueron cubiertos también con presupuesto público o por quienes invitaron al Presidente", expresó en su pedido de información.La legisladora citó la Ley de Ética Pública 25.188, que establece que los funcionarios deben "desempeñarse con honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana" y "abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares". Ante esta situación, solicitó a la Oficina Anticorrupción un informe para determinar si el viaje cumplió con los requisitos de austeridad y velar por el interés público sobre el particular."Asimismo,, y si se aplicaron en el caso de este viaje. La consulta aplica tanto al viaje del Presidente de la Nación como a la participación de otros funcionarios que formaron parte de la comitiva presidencial, tales como el Secretario de Culto, Sr. Francisco Sánchez, o la Secretaria General de la Presidencia, Sra. Karina Milei", puntualizó Banfi.