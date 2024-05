Misiones: policías, docentes y médicos acampan y cortan las rutas en el sexto día de protesta

Crece la tensión en el sexto día de protestas en Misiones: policías, docentes y médicos acampan en reclamo de sus salarios y las condiciones de las escuelas. Tras la interrupción al puente de acceso a Posadas, maestros y profesores establecieron un campamento. Hace cuatro semanas que están de paro: "Estamos cansados que no nos escuchen. Nuestro sueldo sigue siendo miserable", expresaron. Además de la Policía, se sumaron otros gremios de la salud y de docentes.Durante el día de ayer docentes puente Garupá de la Ruta Nacional 12, por varias horas, después establecieron un campamento junto a las fuerzas de seguridad.También el juez Ricardo Valor ordenó restituir los patrulleros que se encontraban en la zona del acampe, pero los efectivos policiales del acampe impidieron que los retiren. "O le solucionan el problema a los dos sectores o de acá no se mueve absolutamente nadie", expresó el periodista.Una de las docentes, en diálogo con C5N, detalló que "trabajamos en la escuela 59. Hace cuatro semanas que estamos dando la lucha, los chicos están sin clase". "La provincia en general está prendida fuego. Estamos cansados de que no nos escuchen y lamentablemente se cerró un acuerdo con el 34% que no nos conviene. Nuestro sueldo sigue siendo miserable", añadió.