Paran este jueves docentes de todos los niveles: Paritarias, Fonid y una protesta ante el Congreso

Los gremios docentes nucleados en larealizarán el jueves un paro nacional junto a laLa protesta se extenderá durante 24 horas en todos los niveles educativos del país y volverá a ser en demanda de la convocatoria a la paritaria nacional docente y por la restitución Fondo Nacional de Incentivo Docente, Fonid, entre otros puntos. Ctera también se movilizará ese día al Congreso Nacional, para reclamar el tratamiento de los proyectos sobre presupuesto universitario y la restitución el Fondo que eliminó el Gobierno nacional. Los gremios nucleados en la CGT hoy darán una conferencia de prensa.La medida de fuerza fue anunciada por los gremios docentes ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei a los pedidos del sector, que incluye la convocatoria a la paritaria nacional que frena la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con sueldos docentes pisados desde diciembre pasado.La protesta del jueves con su medida de fuerza que se extenderá durante 24 horas en todos los niveles educativos del país tendrá como punto de confluencia a los gremios adheridos a Ctera, de la CGT (UDA, Sadop --docentes privados--, AMET y CEA) y los del Frente Sindical Universitario que nuclea a las distintas organizaciones de docentes y no docentes universitarios.La Ctera confirmó el paro anoche a través de un comunicado en el que ratificó los pedidos a la gestión nacional, como lala restitución del Fonid –cuya anulación implicó una disminución del salario entre un 10 y un 20 por ciento-- y aumento en el financiamiento a escuelas y universidades. Y el envío de fondos para infraestructura escolar y los comedores escolares y un "urgente aumento de emergencia para las y los jubilados docentes", entre otros puntos.”, dice el documento de la entidad que conducen Sonia Alesso y Roberto Baradel.El gremio confirmó, además del paro, una concentración frente al Congreso de la Nación para exigir a las Comisiones de Presupuesto y Educación de Diputados el tratamiento de financiamiento universitario y restitución del FONID.Aunque LLA y sus aliados más fieles bloquearán los dos tercios necesarios para que avancen las iniciativas porque no tienen dictamen de Comisión, la oposición terminará de emplazar en la sesión a la Cámara baja para que los mismos sean tratados en el plenario de Comisiones.En tanto, los cuatro gremios docentes de la CGT reafirmarán la medida de fuerza durante el día de hoy en una conferencia de prensa convocada para las 15.30 en la sede cegetista de la calle Azopardo, con la presencia del titular de UDA, Sergio Romero, y los principales referentes gremiales del sector. Romero adelantó en declaraciones periodísticas los motivos de la protesta:También agregó:, añadió Romero, también secretario de Políticas Educativas de la CGT.El Frente Sindical de Universidades Nacionales ya había convocado también a un paro para este jueves, cuando se cumple un mes de la masiva marcha universitaria federal en defensa de la educación y el sistema universitario público argentino. “El Gobierno Nacional no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto universitario: salarios, presupuesto y becas estudiantiles”, sostuvieron en la convocatoria.