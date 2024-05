Nueva baja en el Gobierno de Milei: Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo

La cartera de Capital Humano está en constante recambio. En las últimas horas, la subsecretaría de Trabajo fue desplazada de su cargo a pedido de la ministra Sandra Pettovello. Se trata de Liliana Acosta de Archimbal, quien fue echada a dos meses de haber asumido.Este e s el cuarto funcionario que se pone al frente de la subsecretaria en poco más de cinco meses de gestión. Y otra de las tantas salidas dentro de la cartera que conduce Pettovello.El designado para cumplir la tarea de Liliana es Martín Huidobro. El abogado no tiene experiencia dentro del ámbito laboral en el que le toca estar. Anteriormente, fue director general de Asuntos Jurídicos en el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que hoy es la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano.Solamente pasó un mes y medio de la asunción de Archimbal y desde la entidad dirigida por Sandra Pettovello, hasta el momento, no comunicaron una decisión definitiva al respecto. Según fuentes oficiales, ella seguirá cumpliendo sus tareas habituales en su oficina.CUARTO SUBSECRETARIO- Horacio Pitrau: El 6 de enero de 2024, el Ministerio de Capital Humano comunicó que Horacio Pitrau era desplazado de su cargo, pero que no había llegado a asumir. Aseguraron que fue una “decisión consensuada” debido a ciertas polémicas con Armando Cavalieri, el titular del sindicato de Comercio.- Mariana Hortal Sueldo: El 4 de abril de 2024, Mariana presentó su renuncia como subsecretaria de Trabajo. Según fuentes oficiales, comentaron que fue una decisión personal de ella, pero contaba con la potestad para seguir en el cargo.