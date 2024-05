"Es insólito que el Congreso no le haya dado una ley a Milei": el reclamo de Francos a los legisladores

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reclamó este jueves por la pronta aprobación de la "Ley Bases", que el Ejecutivo mandó a Diputados a principios de año. "Es insólito que después de cinco meses el Congreso no le haya dado una ley al Presidente", expresó."Estamos cerca, pero siempre aparecen temas que complejizan la aprobación del dictamen en el Senado. Seguimos trabajando la semana que viene. Veremos si el plenario de comisiones resuelve hacer dictamen", planteó Francos en declaraciones radiales en las que expresó su impaciencia por la tardía aprobación de la ley."Es insólito que después de cinco meses el Congreso no le haya dado una ley al presidente Milei. No tiene ningún parangón con el resto de los presidentes. Nadie pide cheque en blanco, pero todos han tenido leyes para que tuvieran facultades", convino.Con la confirmación oficial de que no habrá Pacto de Mayo debido a que la Ley Bases sigue en tratamiento en comisiones del Senado, el Ministro del Interior advirtió que "no se está pidiendo una ley, es algo que están esperando muchos gobernadores para solucionar los problemas que tienen".Francos aseguró también que “muchos gobierno provinciales esperan” la sanción de la ley, por lo que cuestionó a los sectores opositores dialoguistas que “quieren desguazar la ley” a través de las distintas modificaciones.