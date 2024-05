Milei blanqueó que todo el gabinete está en "revisión": por qué tiembla Posse y quiénes podrían remplazarlo

El presidente Javier Milei enfrentó los rumores respecto a una posible salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tras su llamativa ausencia en el evento realizado este miércoles en el Luna Park, donde presentó su último libro y brindó un show musical. Aunque el vocero presidencial, Manuel Adorni, había descartado cualquier cambio en el Gobierno al indicar queel libertario realizó una aclaración y dejó abierta esa posibilidad.En una entrevista televisiva, el jefe de Estado señaló que la continuidad de Posse y de todos sus ministros está sujeta a la aprobación del proyecto de Ley Bases, que actualmente se encuentra en debate en el Senado.", relató para luego definir de manera contundente: "Queda bajo análisis todo el Gabinete, no Posse solo. Se revisan todos".Luego de no participar de varios actos presidenciales en el último mes, como por ejemplo la inauguración del busto del ex presidente Carlos Menem, Posse ha perdido consideración en el Gobierno Nacional y la posibilidad de una eventual salida de su cargo crece. Sus posibles reemplazantes pasarían por el ministro del Interior, Guillermo Francos y Bullrich, dos funcionarios muy valorados por el Presidente.El jefe de ministros pasó de ser un funcionario clave en el andamiaje presidencial a estar en la mira. Aunque la ausencia en el Luna Park se debió a "problemas personales" y esta mañana presidió la reunión de Gabinete, evidenció el deterioro en la relación entre Posse y Milei.En la misma entrevista, Milei le envió un mensaje a la sociedad donde reconoció que "es cierto que estamos haciendo el ajuste más grande de toda la historia", aunque pidió queLuego, enumeró lo que considera logros de estos meses de Gobierno: la reducción de Ministerios, la eliminación de la obra pública y la interrupción "de cuajo" de las transferencias discrecionales a las provincias. Además, destacó:", describió.Entonces, aseguró que", concluyó.