Ley de Bases: los legisladores patagónicos reiteran el pedido de cambios tras la caída del Pacto de Mayo

El proyecto de ley Bases y el paquete fiscal continúan atascados en las comisiones del Senado. La parálisis fue la contraparte de la agonía del "Pacto de Mayo", que el presidente Javier Milei pretendía firmar con los gobernadores el 25 de mayo, y hoy no tiene fecha firme. Mientras el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) se resigna a aceptar los cambios exigidos por la oposición que rotula como "dialoguista", a la espera de que no se sumen a los 33 senadores de Unión por la Patria que votarán en contra, comienzan a forjarse diálogos paralelos.Si bien hay puntos de Bases en común que son compartidos por los patagónicos: privatizaciones de Aerolineas Argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina y la modificación del Impuesto a las Ganancias. La posibilidad de que estas dependencias nacionales pasen a manos privadas atentan contra la conexión de las provincias del sur con el resto del país. En el caso del tributo, impacta en la región que tiene altos salarios, pero también costos elevados de vida. De los 18 senadores patagónicos (que representan a Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa), 9 pertenecen al interbloque de Unión por la Patria, que hizo público su rechazo férreo al proyecto de achique al Estado y desregulación de la economía.De los nueve senadores que quedan, dos son del PRO, dos son de la Unión Cívica Radical y los otros cinco tienen línea directa con sus respectivos gobernadores. Los jefe provinciales muestran sintonía pública desde el hostigamiento del Gobierno nacional a Chubut en febrero, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, retuvo fondos de Coparticipación por una deuda de la provincia y el mandatario chubutense, Ignacio Torres, amenazó con cortar el suministro de petroleo y gas.Según el portal Destape, desde el entorno de senadores patagónicos reconocen diálogos con el objetivo de planificar una estrategia sobre puntos de la ley Bases y el paquete fiscal que tienen impacto en su territorio.Torres y la senadora del bloque Cambio Federal Edith Terenzi fueron recibidos por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tras ese encuentro, se deslizó que la legisladora chubutense (más su par del PRO Andrea Cristina, que responde al Gobernador) votarán a favor en general, pero no en Ganancias. Señalan fuentes parlamentarias patagónicas, que el diálogo entre senadores fue parte del acercamiento de los jefes provinciales tras la amenaza de Luis Caputo y Milei a Torres. Más allá de esto, otras voces aclararon: "Cada gobernador hace su juego".Más allá del conflicto con Torres, el Gobierno ya había perdido la marca de los patagónicos durante el tratamiento del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que terminó rechazado. Terenzi y el radical de Tierra del Fuego Pablo Blanco votaron en contra del expediente que todavía no pasó por Diputados. Blanco, Terenzi y la senadora de Juntos Somos Rio Negro Mónica Silva esbozaron cuestionamientos en el último plenario de comisiones por la ley Bases. Esta última. señalaron fuentes parlamentarias, no acompañará la reforma del sistema previsional ni Ganancias.Terenzi expuso sus cuestionamientos pese a no ser parte de las comisiones que debaten el proyecto de ley. Por su parte, Blanco, en declaraciones posteriores al plenario, se alineó a los pedidos planteados el miercoles por el radicalismo, que incluían que se analicen cambios en las posibles privatización del Correo Argentino y Aerolineas Argentinas.