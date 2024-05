Adorni sobre sumar a Sturzenegger al Gabinete: "No está definida la posición que ocupará"

En medio de los rumores por los cambios del Gabinete Nacional y tras el adelanto del presidente Javier Milei, el vocero presidencial,Al ser consultado en su conferencia de prensa habitual, el vocero señaló que "todavía no está definida cuál va a ser la posición que ocupe” el expresidente del Banco Central en la era macrista dentro del Gabinete, aunque lo elogió: “En ese sentido, Adorni aseguró:"Todo el mundo sabe lo que significaen desarrollar un Estado más moderno y con menos regulaciones". "Él carga con un valor incalculable porque es una persona que tiene mucho para dar", remarcó.Ayer los rumores sobre cambios en el equipo de gobierno giraron en torno al jefe de Gabinete,, algo que el vocero desmintió por la mañana, pero que luego el propio Presidente dejó entrever en declaraciones por la noche. "Sobre supuestos no hablamos.”, aseveró Adorni este viernes.Milei brindó una entrevista a LN+ donde aseguró que si logran obtener la aprobación del la Ley de Bases que considera la “primera parte de las reformas estructurales”, tiene que “ir a la segunda parte:". En ese sentido, el mandatario sostuvo ayer que "llegado a ese primer hito, tenemos que hacer una evaluación de resultados”. “No solo Posse, sino todos los ministros, el que no funcionó, se cambia".Al respecto, Adorni ratificó esta mañana: “". "Cuando esa evaluación muestre que alguno de nosotros no esté a la altura o hayamos cumplido un ciclo, el presidente va a ejecutar las acciones que crea conveniente. El presidente no retrasa decisiones", concluyó.Esta mañana, además, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 450/24 firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete donde se le quitaron competencias al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y se las dieron al de Justicia que dirige Mariano Cúneo Libarona.Desde hoy". Y ya no tiene la responsabilidad de hacer cumplir los compromisos internacionales "en materia de políticas de género, igualdad y diversidad". Ambas funciones quedan a cargo de la cartera de Cúneo Libarona. También, se transfirió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género a la cartera de Justicia.