Ley Bases: Macri salió a bancar a Milei y les dijo a los senadores que "el tiempo no es infinito"

El ex presidente Mauricio Macri expresó su firme respaldo al presidente Javier Milei, instando al Congreso de la Nación a acelerar el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal. "El tiempo que tenemos no es infinito", escribió Macri en su cuenta de X. "Dada la extrema fragilidad en la que sigue estando nuestra economía, creo importante darle al presidente Milei estas herramientas para cumplir con el mandato que le dieron los argentinos de bajar la inflación y ordenar la economía", afirmó el ex mandatario.

BASES



El Senado está discutiendo en estos días la Ley Bases, que ya tiene media sanción de Diputados, una Ley que yo personalmente apoyo y que los senadores del PRO van a acompañar, porque tiene reformas necesarias y urgentes para salir de la crisis, reformas que nosotros como… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 26, 2024

Macri subrayó que ambos proyectos contienen “reformas necesarias y urgentes para salir de la crisis". Además, agregó que son "reformas que como partido hemos estado reclamando o proponiendo desde hace años".añadió Macri.Asimismo, reflexionó:Macri concluyó con un llamado a la unidad y la generosidad: