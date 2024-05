Encuesta: la imagen positiva de Kicillof supera a Milei y el 53% rechaza el ajuste

En sólo seis meses de mandato, la imagen positiva del presidenteya se encuentra por debajo de la del gobernador bonaerense opositor,, que va por su segunda gestión en la Provincia. Además, crece el rechazo a las políticas económicas de ajuste.Así lo determinó una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados en la que. Mientras que el 38,2% afirmó que apoya totalmente a la administración de La Libertad Avanza y un 8,4% respalda una fracción de las medidas. Por su parte, el 0,1% no contestó.Sobre la afirmación del Gobierno de que, mientras que solo el 19,8% contestó que se encuentra "de acuerdo", el 8,2% "muy de acuerdo" y el 2,3% no contestó.En tal sentido,, el 18% expresó que recae sobre "la casta política" y el 7% no respondió.Por otro lado, sobre la afirmación de Milei de que "los salarios empezaron a ganarle a la inflación", el 45,6% de los encuestados se mostró "muy en desacuerdo" con esa afirmación, el 19,9% señaló que está "de acuerdo", el 19,5% "en desacuerdo", el 9,4% "muy de acuerdo" y el 5,5% no sabe.La encuesta además reveló que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuenta con un 49,2% de imagen positiva sobre un 49,6% de negativa. En la vereda opositora también el diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro, que en las posadas elecciones perdió la jefatura del la Ciudad de Buenos Aires, ahora presentó un 50,4% de imagen positiva y un 40,1% de negativa.Ambos dirigentes de UP se ubican por encima de la imagen positiva del presidente Javier Milei, quien cosechó un 46,6% de una valoración positiva y un 52,7% de negativa. Además, superan la imagen de la vicepresidenta Victoria Villarruel que tiene un 51,8% de negativa ante un 45,5% de positiva.Incluso Kicillof y Santoro están por encima de otros miembros del Gobierno como la ministra de Seguridad,, quien alcanzó un 53,6% de imagen negativa sobre un 45,6% de positiva y la cancillerun 51,6% de negativa frente a un 44,3% de positiva.