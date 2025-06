Milei donará el millón de dólares del premio israelí a causas contra el antisemitismo

En pos de fortalecer los vínculos entre América Latina e Israel, el presidenteanunció que donará el millón de dólares del Premio Génesis, que recibió durante su gira internacional, a la lucha contra el "antisemitismo y el terrorismo" en Latinoamérica. El mandatario argentino fue distinguido este jueves como el primer no judío en recibir dicho galardón, lo que fue considerado por el comité organizador como un reconocimiento a su firme compromiso con estas causas.Durante la ceremonia de entrega, Milei pronunció un discurso en el que aludió al escritor Jorge Luis Borges. “Si bien me nombran como el primer no judío en recibir este honor, parafraseando a Borges, toda persona occidental es, en esencia, griega y judía”, expresó, en otra demostración de apoyo al país que lleva adelante el conflicto bélico en Gaza.El comité del Premio Génesis valoró especialmente la intención del Presidente de reforzar las relaciones entre Israel y la región. Entre los puntos más relevantes de su propuesta está la iniciativa de impulsar un proceso diplomático inspirado en los Acuerdos de Abraham, con el objetivo de promover el reconocimiento de Israel por parte de más países latinoamericanos.Desde la Presidencia confirmaron que “el premio, dotado con un millón de dólares, será donado en su totalidad a organizaciones dedicadas a combatir el antisemitismo en todo el mundo”. Esta decisión fue celebrada por referentes de la comunidad judía internacional, que vieron en el gesto de Milei una contribución significativa a una causa de alcance global.