Misiones: ya son 10 días los reclamos salariales de policías, médicos y docentes

El reclamo salarial de policías, médicos y docentes provinciales en Misiones cumple 10 días, mientras las negociaciones tuvieron un alto por el fin de semana y el gobernador, Hugo Passalacqua, publicó los aumentos para la fuerza de seguridad local y expuso cómo quedaron los salarios para cada categoría.En tanto, el fiscal de instrucción N° 6 de Posadas, René Casals, denunció este sábado que los agentes acuartelados en la ciudad capital no cumplieron con la entrega de los patrulleros retenidos en el acampe, tal como se había acordado previamente.explicó Casals en diálogo con Misiones Online.El viernes, la conversación entre el gobierno misionero y la Policía no llegó a buen puerto: no hubo respuesta oficial a la contrapropuesta de los manifestantes.explicó Ramón Amarilla, vocero de los uniformados en protesta.La respuesta de los agentes implica ceder en su pedido, que había iniciado con el 100% de los haberes, y ahora plantearon que aceptarían un 85%. Este sábado, Passalacqua compartió en su cuenta de la red social X quey detalló cómo quedarán de acuerdo a los aumentos pactados en el cuadro del "Aumento salarial Policía de Misiones", de abril y mayo, según las jerarquías, y cuál es la diferencia que se sumará a los haberes.. El acto patrio se desarrolló este sábado por la mañana, en la avenida Uruguay de la ciudad de Posadas, con la participación de la Banda Oficial de música de la fuerza, con representantes de distintas divisiones de la Policía y el apoyo de los vecinos.Germán Palavecino, el suboficial retirado que es la voz del reclamo aseguró: "Nuestras autoridades no se dieron cita, esperamos que en los próximos cumpleaños de nuestra Patria no encuentre a las autoridades disociadas de lo que es. Hoy estamos aquí y hoy somos parte de este pueblo misionero y argentino". En diálogo con la prensa local remarcó: