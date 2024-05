Confirmaron un nuevo paro nacional de trenes para este jueves: durará 24 horas

La Fraternidad reclama una recomposición salarial que ajuste los haberes a la inflación y denuncia recortes presupuestarios y falta de insumos. “No queremos aumento del sueldo, queremos empatar la inflación”, declaró Maturano a A24, y agregó: “El problema del Gobierno es que no hay nadie de fuerza propia para hablar, como era antes. Responde de mala manera a nuestros planteos que no son solo salariales. Ahora, no hay ningún tipo de inversión y tampoco una política hacia el modo ferroviario”.

Maturano mencionó un recorte del 59% del presupuesto: “No hay una inversión ni una política para el modo ferroviario. Nosotros trabajamos sin insumos, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes. Y yo le pondría un sinónimo, que estamos trabajando con bajas condiciones de seguridad”.En cuanto a la posibilidad de privatización, Maturano explicó: “Privatización y concesión son dos palabras diferentes. La privatización es directamente vender, vender el suelo ferroviario, vender la infraestructura, vender las formaciones, y eso ya, el que compra eso, no lo compra por el ferrocarril o por la empresa para el servicio, sino lo compra para negocio inmobiliario, eso está clarito”.Agregó que “la concesión es otra cosa porque no vende la soberanía, no vende las tierras, y únicamente tenés que dar el servicio que te debe imponer un órgano regulador y debe depender del Estado Nacional, dar concesión, publicitaciones y todo eso”.