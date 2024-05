El ex presidente Alberto Fernández volvió a referirse al controvertido festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en la residencia de Olivos, ocurrido en julio de 2020 durante la estricta cuarentena por la pandemia de Covid-19. Fernández insistió en justificar la celebración, a la que denominó “brindis”, y agregó una nueva excusa: señaló que ese día la residencia oficial vio la entrada de más de 100 personas, ya que “todo funcionaba ahí”.

El exmandatario destacó que asumió la responsabilidad ante la Justicia sin recurrir a tácticas dilatorias. "¿Qué hice como presidente? ¿Recusé a los jueces, les dije que son cínicos, traté de llevar la causa adelante para que prescribiera?", se preguntó retóricamente. “Es una causa menor, absolutamente menor, prescribe a los dos años. ¿Hice chicanas procesales para que eso no ocurriera? No, fui, me presenté, soporté todas las discusiones que había entre los jueces para ver cuál era competente”, insistió.

Fernández justificó su falta de percepción del riesgo al que se exponía y exponía a otros durante el brindis. “También es cierto que no lo percibí en el momento, ese día a Olivos entraron más de 100 personas, todo funcionaba ahí”, reconoció casi cuatro años después del evento que estaba prohibido por un decreto que él mismo había firmado.