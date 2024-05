27.05.2024 / LEY BASES

Macri mete presión a favor del RIGI: "Nadie en el PRO puede estar en contra"

El ex presidente de la Nación salió a regimar el nuevo regimen de inversiones que la Ley Bases propone y le metió presión a los legisladores amarillos. "Los inversores necesitan garantías de que eso no va a volver a pasar y nosotros, con nuestra historia, no estamos en una posición de exigir", sostuvo.