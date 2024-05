Grave: con 6 meses de Milei, los salarios medidos en dólares son los bajos de la región y al nivel del Rodrigazo

En apenas cinco meses de Gobierno, Javier Milei redujo los salarios medidos en dólares a la mitad, ubicándolos en sus mínimos históricos –sólo superados en deterioro durante la hiperinflación—y como los más bajos de la región. La combinación de una política salarial de ajuste con una devaluación del 53 por ciento de la moneda, la más abrupta en un solo día desde la vuelta de la democracia, explican el piso en el que posicionan los salarios promedio de la economía, que representan al tipo de cambio actual 262 dólares.En el caso de los salarios se encuentran en su menor valor desde la crisis de 2001-2002. Si se toma en cuenta el atraso cambiario –lo que hace prever algún ajuste en el horizonte de corto plazo—la caída en los salarios en moneda dura fue incluso más agresiva, tocando pisos inexplorados para la historia del país.señaló un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). La Argentina presenta los salarios mínimos en dólares más bajos de la región, y la tendencia no es alentadora. La suba en el tipo de cambio no fue acompañado por un incremento del salario realEl combo en salarios y precios que dejó el proceso de desregulación económica y devaluación de los primeros meses de administración de La Libertad Avanza es el más nefasto de, al menos las últimas siete décadas (últimos registros disponibles). De acuerdo con el relevamiento realizado por Fernando Marull, consultor económico y financiero en FMyA, el salario actual es el más bajo desde el proceso de licuación que llevó adelante la última dictadura. Ni siquiera en su momento más extremo, en pleno 'Rodrigazo', los salarios estuvieron tan bajos como actualmente.En ese momento,El único momento en que los ingresos fueron menores a los actuales fue durante el período hiperinflacionario de los 80, cuando el ingreso formal mínimo en moneda dura era llegó a tocar los 134 dólares. A esto se suma, según el seguimiento que realiza la misma consultora, que el tipo de cambio se ubica atrasado, lo que profundizaría el proceso de deterioro salarial.Con estos valores, Argentina puntea el ranking de salarios mínimos, presenta una mala performance en jubilaciones y a su vez tiene de los productos más caros de la región en supermercados. El informe del departamento de políticas públicas de la UNDAV mostró al país con un salario mínimo de 264 dólares al tipo de cambio oficial (siendo menor al financiero), muy por detrás de países como Brasil (274 dólares), Bolivia (362 dólares) o Chile (516 por ciento). “Al mismo tiempo, tiene productos esenciales como leche café o fideos más caros que esos mismos países, siempre medidos en la misma moneda”, agregó la entidad que coordina el economista Santiago Fraschina.”, detalló el informe.Si bien en términos de precios generales de la economía, se está lejos de ser de los países más caros del mundo, se exhibe una fuerte suba medidos en dólares, que hace que sobre todo los bienes estén muy caros. Los servicios, a pesar de haber subido más en lo que va del año, aún continúan algo rezagados, justamente porque un componente importante de los servicios es el salario, que está rezagado.En cuanto a las jubilaciones medidas en dólares, todavía no se ubica en el fondo del pelotón de los países de la región. No obstante, si se miden los haberes deflactados por inflación está en su menor valor desde 2003, cuando se inició el proceso de recuperación de ingresos, que logró su techo entre 2013-2014.Como conclusión, según el informe de la UNDAV, Argentina está atravesando un proceso inflacionario fuerte que, si bien el desenlace final es incierto, está combinado con un proceso de encarecimiento en moneda dura que no es acompañada por los ingresos de la población., finalizó el informe del módulo de políticas públicas de la UNDAV.