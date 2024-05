Francos tras su designación: "El Presidente me elige porque no entiende la política argentina"

Tras la salida de Nicolás Posse, el flamante jefe de Gabinete,, sostuvo esta mañana que el presidente Javier Milei lo eligió para ocupar el cargo debido a que tiene complicaciones con la política argentina porque "no la entiende"."Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta,", sostuvo Francos en una entrevista con radio Rivadavia. Tras el anuncio de la Oficina del Presidente de la República Argentina del lunes por la noche, este martes Francos fue designado oficialmente como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Nicolás Posse a través del Decreto 472/2024 publicado en el Boletín Oficial. El ex ministro del Interior conservará las atribuciones de esa cartera que pasará a tener rango de secretaría.. "Yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y de ahí viene mi propuesta. Ya venía esa propuesta desde el Ministerio del Interior, pero ahora hay que coordinar esto con los equipos de Gobierno", explicó.Especificamente sobre la decisión de sacar a Posse explicó: "Poner en marcha un Gobierno desde donde estamos genera un desgaste. "Creo que era lo más aconsejable para dar por terminada esa situación y empezar de nuevo”, opinó.Al ser consultado por la situación del vicejefe de Gabinete,, Francos afirmó quey que Milei le pidió que continúe en el cargo.Y, en línea con lo que manifestaron oficialmente, remarcó que hará una revisión de todos los funcionarios que tendrá a su cargo a partir de ahora y señaló que "algunos cargos seguramente continuarán y otros cambiarán".Además, el flamante jefe de los ministros se refirió a la posibilidad de sumar oficialmente a nuevos integrantes al equipo de Gobierno, como al exfuncionario macristaquien hasta ahora actuó como asesor pero sin designación oficial: "Quiere incorporar al Gabinete una persona que sea capaz de analizar la regulación argentina y discutir con todos los miembros del Gabinete su visión sobre lo que tiene que ser el proceso de simplificación y desregulación de nuestra compleja normativa pública", aseguró sobre las intenciones del Presidente.En ese sentido señaló que “. "Todos los que puedan aportar serán bienvenidos”, agregó y consideró, en esa línea, que "siempre hay personas que grandes capacidades, no tengo pensado a nadie en concreto”.