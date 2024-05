Guillermo Francos descartó que su gestión esté atada a la Ley de Bases: "Espero estar a la altura de lo que demanda el país"

Desde mi nuevo rol, mantuvimos un primer encuentro junto con integrantes del Gabinete.



Agradezco al presidente @JMilei por la confianza depositada para estar al frente de la Jefatura de Gabinete. pic.twitter.com/KYFgPQVXQY — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) May 28, 2024

#Política | El Gobierno se prepara para el desembarco de Federico Sturzenegger en nuevo ministerio que estará vinculado a la "modernización del Estado y desregulación económica". pic.twitter.com/1lzN9j8qBf — Política Argentina (@Pol_Arg) May 28, 2024

El flamante jefe de Gabinete,, estrenó su cargo con algo que Nicolás Posse jamás hizo: una conferencia de prensa. Esta mañana desde Casa Rosada el nuevo jefe de los ministros descartó que su gestión esté ligada a la Ley de Bases y negó las versiones de espionaje interno que circulaban en torno al ministro saliente."El jefe de gabinete ha presentado su renuncia junto también con el secretario de la AFI. No hay ninguna cuestión en esto pendiente que conozca.", remarcó el ministro coordinador ante las versiones de espionaje.Respecto a su nuevo rol explicó: ". Vamos a seguir trabajando en equipo, como hasta ahora", confirmó en conferencia de prensa.En esa línea, le consultaron si creía que su gestión estaba condicionada por la Ley de Bases. “Nuestro espacio cuenta con una minoría parlamentaria, requiere las voluntades de otros espacios. Hemos hecho un trabajo conjunto de varios meses, conversamos con los distintos bloques y obtuvimos la media sanción”, remarcó Francos quien fue clave en la negociación con gobernadores y líderes de la oposición dialoguista para la ley Interior y agregó: “Esperamos que se apruebe en el Senado”.En ese contexto, aseguró que continuará con su tarea de negociar con las distintas fuerzas políticas para que el oficialismo logre la aprobación de la Ley Bases en el Senado. “Estamos transitando la búsqueda de consensos para aprobar una ley que está en el Senado y ahora voy a ir [allí] a conversar con la vicepresidenta Victoria Villarruel para ver el avance del proyecto y para dialogar con los presidentes de los bloques”, informó.Y es quejunto con la vicepresidente Victoria Villarruel. La reunión fue pautada antes de que se produjera la remoción en la Jefatura de Gabinete.Al comienzo de su alocución, Francos indicó que tuvo una primera reunión “informal” con el resto de los ministros para “analizar temas pendientes”. Y expresó: “y espero estar a la altura de lo demandan las circunstancias y el país, dándole empuje a la gestión en combinación con la situación política”.Durante la conferencia Francos manifestó: “De lo que hemos aprendido en esta experiencia es que. El jefe de Gabinete es un coordinador del Gabinete. Quizás por la forma en que asumimos, proviniendo de una fuerza que no tenía historia, andamiaje institucional, se concentraron demasiadas tareas en la jefatura de Gabinete que creo deberían distribuirse en el resto de los ministerios”.Y ratificó que Posse continuará dentro del Ejecutivo: “en el área que acordemos con él en los próximos días". "Él sigue perteneciendo al espacio y apoyando al Presidente desde el lugar que le toque, sea público o privado” aseguró.Al ser consultado sobre el futuro de los funcionarios que dependían de el ex jefe de Gabinete, Francos sostuvo:. Posse ha presentado la renuncia junto con el secretario de la AFI. No hay ninguna cuestión pendiente por ahora”.Como lo hizo esta mañana en declaraciones radiales, el nuevo jefe de Gabinete ratificó que Federico Sturzenegger tendrá rol de ministro en una nueva cartera. "cuyo nombre se va a resolver en los próximos días pero que va a tener que ver con el tema de modernización del Estado y desregulación económica".